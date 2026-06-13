АЛИССОН: «С тех пор как пришел Анчелотти, атмосфера полностью изменилась»

Голкипер сборной Бразилии Алиссон Беккер отметил роль главного тренера Карло Анчелотти в возрождении национальной команды после нескольких лет неудач и разочарований.

«С тех пор как пришел Анчелотти, атмосфера полностью изменилась. Он имеет властную осанку и создает ощущение спокойствия – среду, сосредоточенную на работе, без споров и отвлечений.

Он настоящий победитель, и это видно. Думаю, это чувствуется даже в его выражении лица, и игроки это замечают. Этот человек выиграл все в футболе, но он здесь с бразильской сборной, полный радости и энтузиазма.

Третий ЧМ в карьере? Для меня будет честью встать рядом с великими именами в истории сборной Бразилии. Это привилегия – участвовать и соревноваться еще на одном чемпионате мира», – сказал он.