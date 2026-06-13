АЛИССОН: «С тех пор как пришел Анчелотти, атмосфера полностью изменилась»
Голкипер сборной Бразилии отметил тренера команды
Голкипер сборной Бразилии Алиссон Беккер отметил роль главного тренера Карло Анчелотти в возрождении национальной команды после нескольких лет неудач и разочарований.
«С тех пор как пришел Анчелотти, атмосфера полностью изменилась. Он имеет властную осанку и создает ощущение спокойствия – среду, сосредоточенную на работе, без споров и отвлечений.
Он настоящий победитель, и это видно. Думаю, это чувствуется даже в его выражении лица, и игроки это замечают. Этот человек выиграл все в футболе, но он здесь с бразильской сборной, полный радости и энтузиазма.
Третий ЧМ в карьере? Для меня будет честью встать рядом с великими именами в истории сборной Бразилии. Это привилегия – участвовать и соревноваться еще на одном чемпионате мира», – сказал он.
Только два других вратаря Бразилии – Таффарел и Жилмар – играли на трех чемпионатах мира за «селесао» и оба становились чемпионами мира.
«То, что ты фаворит, ничего не гарантирует. Это не гарантирует титул. Иногда это даже добавляет давления и ответственности – веса футболки. Мы понимаем, насколько это большая ответственность», – отметил 33-летний голкипер.
Бразилия начнет турнир матчем против Марокко 14 июня в 1:00 по киевскому времени, а далее сыграет с Гаити (20 июня) и Шотландией (25 июня) в группе.
Ранее Карло Анчелотти сообщил, сможет ли Неймар сыграть против Марокко.
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