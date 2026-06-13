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Бразилия
13 июня 2026, 15:15 | Обновлено 13 июня 2026, 15:43
466
0

АЛИССОН: «С тех пор как пришел Анчелотти, атмосфера полностью изменилась»

Голкипер сборной Бразилии отметил тренера команды

13 июня 2026, 15:15 | Обновлено 13 июня 2026, 15:43
466
0
АЛИССОН: «С тех пор как пришел Анчелотти, атмосфера полностью изменилась»
Getty Images/Global Images Ukraine. Алиссон Беккер
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Голкипер сборной Бразилии Алиссон Беккер отметил роль главного тренера Карло Анчелотти в возрождении национальной команды после нескольких лет неудач и разочарований.

«С тех пор как пришел Анчелотти, атмосфера полностью изменилась. Он имеет властную осанку и создает ощущение спокойствия – среду, сосредоточенную на работе, без споров и отвлечений.

Он настоящий победитель, и это видно. Думаю, это чувствуется даже в его выражении лица, и игроки это замечают. Этот человек выиграл все в футболе, но он здесь с бразильской сборной, полный радости и энтузиазма.

Третий ЧМ в карьере? Для меня будет честью встать рядом с великими именами в истории сборной Бразилии. Это привилегия – участвовать и соревноваться еще на одном чемпионате мира», – сказал он.

Только два других вратаря Бразилии – Таффарел и Жилмар – играли на трех чемпионатах мира за «селесао» и оба становились чемпионами мира.

«То, что ты фаворит, ничего не гарантирует. Это не гарантирует титул. Иногда это даже добавляет давления и ответственности – веса футболки. Мы понимаем, насколько это большая ответственность», – отметил 33-летний голкипер.

Бразилия начнет турнир матчем против Марокко 14 июня в 1:00 по киевскому времени, а далее сыграет с Гаити (20 июня) и Шотландией (25 июня) в группе.

Ранее Карло Анчелотти сообщил, сможет ли Неймар сыграть против Марокко.

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Карло Анчелотти Алиссон Беккер сборная Бразилии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Иван Чирко Источник: ESPN
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