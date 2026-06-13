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Бразилия
13 июня 2026, 13:33 | Обновлено 13 июня 2026, 14:37
642
0

Анчелотти сообщил, сможет ли Неймар сыграть против Марокко

Звездный бразилец не успевает восстановиться от травмы

13 июня 2026, 13:33 | Обновлено 13 июня 2026, 14:37
642
0
Анчелотти сообщил, сможет ли Неймар сыграть против Марокко
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар
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Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти сообщил, что Неймар пропустит стартовый матч команды на чемпионате мира против Марокко.

«Неймар очень упорно работает над тем, чтобы восстановиться как можно быстрее. Ожидается, что он восстановится и присоединится к основной группе на следующей неделе», – сказал Анчелотти.

Матч Бразилия – Марокко состоится в воскресенье, 14 июня, в 01:00 по киевскому времени. После этой игры «селесао» ждут матчи группового этапа со сборными Гаити (20 июня) и Шотландии (25 июня).

Ранее Ашраф Хакими заявил, что он готов остановить Винисиуса Жуниора.

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Неймар Карло Анчелотти сборная Бразилии по футболу сборная Марокко по футболу ЧМ-2026 по футболу
Иван Чирко Источник: Фабрицио Романо
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