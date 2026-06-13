Анчелотти сообщил, сможет ли Неймар сыграть против Марокко

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти сообщил, что Неймар пропустит стартовый матч команды на чемпионате мира против Марокко.

«Неймар очень упорно работает над тем, чтобы восстановиться как можно быстрее. Ожидается, что он восстановится и присоединится к основной группе на следующей неделе», – сказал Анчелотти.

Матч Бразилия – Марокко состоится в воскресенье, 14 июня, в 01:00 по киевскому времени. После этой игры «селесао» ждут матчи группового этапа со сборными Гаити (20 июня) и Шотландии (25 июня).

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