Анчелотти сообщил, сможет ли Неймар сыграть против Марокко
Звездный бразилец не успевает восстановиться от травмы
Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти сообщил, что Неймар пропустит стартовый матч команды на чемпионате мира против Марокко.
«Неймар очень упорно работает над тем, чтобы восстановиться как можно быстрее. Ожидается, что он восстановится и присоединится к основной группе на следующей неделе», – сказал Анчелотти.
Матч Бразилия – Марокко состоится в воскресенье, 14 июня, в 01:00 по киевскому времени. После этой игры «селесао» ждут матчи группового этапа со сборными Гаити (20 июня) и Шотландии (25 июня).
Ранее Ашраф Хакими заявил, что он готов остановить Винисиуса Жуниора.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
К «горнякам» присоединится Райан Роберту
Пятикратные чемпионы мира нынче не являются одними из главных фаворитов мундиаля