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Украина. Премьер лига
13 июня 2026, 13:15 | Обновлено 13 июня 2026, 14:42
325
0

Глейкер Мендоса стал лучшим игроком сезона в УПЛ

За 26 матчей венесуэлец забил 11 голов и отдал 11 ассистов

13 июня 2026, 13:15 | Обновлено 13 июня 2026, 14:42
325
0
Глейкер Мендоса стал лучшим игроком сезона в УПЛ
Шахтер. Глейкер Мендоса
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Венесуэльский вингер Глейкер Мендоса признан лучшим игроком сезона Украинской Премьер-лиги.

Сезон 2025/26 24-летний футболист провел в составе «Кривбасса», но уже весной подписал контракт с «Шахтером». За 28 матчей чемпионата Украины он отличился 11 забитыми мячами и 11 ассистами.

Второе место в голосовании занял форвард киевского «Динамо» Матвей Пономаренко, а тройку закрыл бразильский вингер «Шахтера» Алиссон Сантана.

Ранее сообщалось о том, что Матвей Пономаренко признан лучшим молодым игроком УПЛ.

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк лучший игрок Глейкер Мендоса
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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