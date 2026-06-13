Глейкер Мендоса стал лучшим игроком сезона в УПЛ

Венесуэльский вингер Глейкер Мендоса признан лучшим игроком сезона Украинской Премьер-лиги.

Сезон 2025/26 24-летний футболист провел в составе «Кривбасса», но уже весной подписал контракт с «Шахтером». За 28 матчей чемпионата Украины он отличился 11 забитыми мячами и 11 ассистами.

Второе место в голосовании занял форвард киевского «Динамо» Матвей Пономаренко, а тройку закрыл бразильский вингер «Шахтера» Алиссон Сантана.

Ранее сообщалось о том, что Матвей Пономаренко признан лучшим молодым игроком УПЛ.