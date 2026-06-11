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Украина. Премьер лига
11 июня 2026, 13:34 | Обновлено 11 июня 2026, 13:36
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Определен лучший молодой футболист сезона УПЛ

Награда досталась форварду «Динамо» Матвею Пономаренко

11 июня 2026, 13:34 | Обновлено 11 июня 2026, 13:36
460
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Определен лучший молодой футболист сезона УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Матвей Пономаренко
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Нападающий «Динамо» Матвей Пономаренко признан лучшим молодым футболистом Украинской Премьер-лиги в сезоне 2025/26.

В элитном дивизионе чемпионата Украины 20-летний футболист успел сыграть 15 поединков, в которых отличился 13 точными ударами, благодаря чему стал лучшим бомбардиром розыгрыша.

Само киевское «Динамо» завершило сезон на четвертом месте турнирной таблицы – команда Игоря Костюк сумела набрать 57 очков за 30 сыгранных поединков.

Ранее сообщалось о том, что в «Динамо» может быть принято сенсационное решение по Игорю Костюку.

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Динамо Киев Матвей Пономаренко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу лучший молодой игрок
Даниил Кирияка Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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Головне для Матвія - не спіймати зірочку та працювати й працювати. Він ще багато принесе користі Динамо та Збірній .
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Поздравляю! и желаю вернуть чемпионство Динамо в год 100-летия юбилея клуба!
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