Определен лучший молодой футболист сезона УПЛ
Награда досталась форварду «Динамо» Матвею Пономаренко
Нападающий «Динамо» Матвей Пономаренко признан лучшим молодым футболистом Украинской Премьер-лиги в сезоне 2025/26.
В элитном дивизионе чемпионата Украины 20-летний футболист успел сыграть 15 поединков, в которых отличился 13 точными ударами, благодаря чему стал лучшим бомбардиром розыгрыша.
Само киевское «Динамо» завершило сезон на четвертом месте турнирной таблицы – команда Игоря Костюк сумела набрать 57 очков за 30 сыгранных поединков.
Ранее сообщалось о том, что в «Динамо» может быть принято сенсационное решение по Игорю Костюку.
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