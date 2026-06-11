Определен лучший молодой футболист сезона УПЛ

Нападающий «Динамо» Матвей Пономаренко признан лучшим молодым футболистом Украинской Премьер-лиги в сезоне 2025/26.

В элитном дивизионе чемпионата Украины 20-летний футболист успел сыграть 15 поединков, в которых отличился 13 точными ударами, благодаря чему стал лучшим бомбардиром розыгрыша.

Само киевское «Динамо» завершило сезон на четвертом месте турнирной таблицы – команда Игоря Костюк сумела набрать 57 очков за 30 сыгранных поединков.

Ранее сообщалось о том, что в «Динамо» может быть принято сенсационное решение по Игорю Костюку.