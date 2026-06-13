«Быстрее закрепиться в составе». Пищур назвал свои цели в Жироне
Украинский нападающий перебрался в каталонский клуб из венгерского «Дьера»
Украинский нападающий «Жироны» Александр Пищур в эксклюзивном интервью для Sport.ua назвал свои цели в испанском клубе:
– Какие для себя ставишь цели на будущий сезон?
– Хотелось, как можно быстрее закрепиться в составе и помочь «Жироне» вернуться в элитный испанский дивизион. И конечно, так как я нападающий, стараться чаще огорчать соперников забитыми мячами (улыбается).
В прошедшем сезоне Александр Пищур защищал цвета «Дьера» – украинец провел 36 матчей на клубном уровне, в которых олличился 5 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.
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