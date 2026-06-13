Сборная США стала автором 5-й победы североамериканцев над южноамериканцами

Сборная США, разгромив Парагвай со счетом 4:1, стала автором 5-й победы команд Северной и Центральной Америки над южноамериканцами в финальных турнирах чемпионатов мира. Трижды добивались успеха США, по разу Коста-Рика и Мексика. Любопытно, что первую викторию североамериканцы отпраздновали на ЧМ-1930, когда США выиграла у… Парагвая, причем также с крупным счетом – 3:0.

В общем же в соперничестве двух соседних континентов явный перевес на стороне южан. В 31 матче они одержали 23 победы при трех ничьих и пяти поражениях (мячи 73-26).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ