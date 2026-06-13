Левандовски получил шикарное предложение для продолжения карьеры

Форвард испанской «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовски может продолжить карьеру в MLS после завершения сезона 2025/26, когда получит статус свободного агента.

В услугах опытного 37-летнего футболиста заинтересован американский «Чикаго Файр», который сумел впечатлить поляка во время переговоров, которые состоялись в США:

«Первая презентация американцев для Роберта заставила поляка ходить с отрытым ртом», – сообщил спортивный журналист Роман Колтонь, отмечая профессионализм и масштаб проекта.

Форварду представили комплексный план семейной жизни – например, жене футболиста предложили собственное помещение, где она сможет руководить фитнес-студией.

Клуб позаботится об образовании детей, которые смогут комфортно обустроиться в Чикаго. Левандовски поразили и финансовые условия, согласно которым он будет получать до 20 млн евро с учетом бонусов.

В прошлом сезоне Роберт провел 46 матчей, в которых забил 19 голов и отдал четыре результативные передачи. Опытный 37-летний поляк защищал цвета «Барселоны» с 2022 года.