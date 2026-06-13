Major League Soccer13 июня 2026, 20:05 | Обновлено 13 июня 2026, 20:19
328
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Не только Левандовски. Клуб МЛС нацелился на игрока сборной Германии
Горецка получил вариант в США
13 июня 2026, 20:05 | Обновлено 13 июня 2026, 20:19
328
0
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Клуб МЛС Чикаго Файр открыл переговоры с полузащитником сборной Германии Леоном Горецкой, который стал свободным агентом после ухода из Баварии.
Игрок попал в заявку национальной команды на ЧМ-2026, поэтому с продолжением карьеры определится позже, но рассматривает американский клуб как один из приоритетных вариантов.
При этом ранее сообщалось, что 31-летнего игрока бесплатно готовы забрать многие команды АПЛ.
Чикаго заинтересовано в подписании еще одного статусного игрока – Роберта Левандовски.
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