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Major League Soccer
13 июня 2026, 20:05 | Обновлено 13 июня 2026, 20:19
328
0

Не только Левандовски. Клуб МЛС нацелился на игрока сборной Германии

Горецка получил вариант в США

13 июня 2026, 20:05 | Обновлено 13 июня 2026, 20:19
328
0
Не только Левандовски. Клуб МЛС нацелился на игрока сборной Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Леон Горецка
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Клуб МЛС Чикаго Файр открыл переговоры с полузащитником сборной Германии Леоном Горецкой, который стал свободным агентом после ухода из Баварии.

Игрок попал в заявку национальной команды на ЧМ-2026, поэтому с продолжением карьеры определится позже, но рассматривает американский клуб как один из приоритетных вариантов.

При этом ранее сообщалось, что 31-летнего игрока бесплатно готовы забрать многие команды АПЛ.

Чикаго заинтересовано в подписании еще одного статусного игрока – Роберта Левандовски.

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Иван Зинченко Источник: The Athletic
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