Не только Левандовски. Клуб МЛС нацелился на игрока сборной Германии

Клуб МЛС Чикаго Файр открыл переговоры с полузащитником сборной Германии Леоном Горецкой, который стал свободным агентом после ухода из Баварии.

Игрок попал в заявку национальной команды на ЧМ-2026, поэтому с продолжением карьеры определится позже, но рассматривает американский клуб как один из приоритетных вариантов.

При этом ранее сообщалось, что 31-летнего игрока бесплатно готовы забрать многие команды АПЛ.

Чикаго заинтересовано в подписании еще одного статусного игрока – Роберта Левандовски.