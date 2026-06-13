Чемпионат мира13 июня 2026, 12:02 | Обновлено 13 июня 2026, 12:03
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Сборная США одержала свою самую крупную победу на чемпионатах мира
Вспомним самые крупные победы американцев на мундиалях
13 июня 2026, 12:02 | Обновлено 13 июня 2026, 12:03
173
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Сборная США одержала свою самую крупную в истории на чемпионатах мира.
В матче первого тура ЧМ-2026 на своем поле американцы победили сборную Парагвая со счетом 4:1.
Ранее рекордом сборной США были две победы со счётом 3:0. При этом обе победы произошли 96 лет назад, на ЧМ-1930.
Тогда американцы дважды выигрывали со счетом 3:0 в матчах против Бельгии и Парагвая.
Самые крупные победы сборной США на чемпионатах мира
- 2026: США – Парагвай – 4:1
- 1930: США – Парагвай – 3:0
- 1930: США – Бельгия – 3:0
- 2002: США – Мексика – 2:0
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