Сборная США одержала свою самую крупную победу на чемпионатах мира

Сборная США одержала свою самую крупную в истории на чемпионатах мира.

В матче первого тура ЧМ-2026 на своем поле американцы победили сборную Парагвая со счетом 4:1.

Ранее рекордом сборной США были две победы со счётом 3:0. При этом обе победы произошли 96 лет назад, на ЧМ-1930.

Тогда американцы дважды выигрывали со счетом 3:0 в матчах против Бельгии и Парагвая.

Самые крупные победы сборной США на чемпионатах мира