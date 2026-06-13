Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сборная США одержала свою самую крупную победу на чемпионатах мира
Чемпионат мира
13 июня 2026, 12:02 | Обновлено 13 июня 2026, 12:03
173
0

Сборная США одержала свою самую крупную победу на чемпионатах мира

Вспомним самые крупные победы американцев на мундиалях

13 июня 2026, 12:02 | Обновлено 13 июня 2026, 12:03
173
0
Сборная США одержала свою самую крупную победу на чемпионатах мира
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Сборная США одержала свою самую крупную в истории на чемпионатах мира.

В матче первого тура ЧМ-2026 на своем поле американцы победили сборную Парагвая со счетом 4:1.

Ранее рекордом сборной США были две победы со счётом 3:0. При этом обе победы произошли 96 лет назад, на ЧМ-1930.

Тогда американцы дважды выигрывали со счетом 3:0 в матчах против Бельгии и Парагвая.

Самые крупные победы сборной США на чемпионатах мира

  • 2026: США – Парагвай – 4:1
  • 1930: США – Парагвай – 3:0
  • 1930: США – Бельгия – 3:0
  • 2002: США – Мексика – 2:0
По теме:
Ашраф ХАКИМИ: «Противостояние с Винисиусом? Я чувствую, что готов»
Власти Канады вышли с заявлением о скандальной ситуации с Партеем
Рикардо ПЕПИ: «Это, конечно, ставит нас в выгодное положение»
чемпионат мира по футболу статистика сборная США по футболу ЧМ-2026 по футболу сборная Парагвая по футболу
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо вышло из отпуска. Четыре игрока вернулись после аренд
Футбол | 12 июня 2026, 16:10 20
Динамо вышло из отпуска. Четыре игрока вернулись после аренд
Динамо вышло из отпуска. Четыре игрока вернулись после аренд

Клуб официально сообщил о завершении отпуска

Рома получила официальное предложение по Довбику от гранда. Дали ответ
Футбол | 12 июня 2026, 16:28 0
Рома получила официальное предложение по Довбику от гранда. Дали ответ
Рома получила официальное предложение по Довбику от гранда. Дали ответ

Украинский нападающий попал на радары «Атлетико»

Таблица ЧМ-2026: сборная США взяла 3 очка. У кого какие шансы на плей-офф?
Футбол | 13.06.2026, 10:37
Таблица ЧМ-2026: сборная США взяла 3 очка. У кого какие шансы на плей-офф?
Таблица ЧМ-2026: сборная США взяла 3 очка. У кого какие шансы на плей-офф?
Юрий ВЕРНИДУБ: «Это очень интересный молодой футболист»
Футбол | 13.06.2026, 11:56
Юрий ВЕРНИДУБ: «Это очень интересный молодой футболист»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Это очень интересный молодой футболист»
Чемпионат мира 2026. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Футбол | 12.06.2026, 16:04
Чемпионат мира 2026. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира 2026. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сенсационный вариант. Трубин может заменить чемпиона мира в АПЛ
Сенсационный вариант. Трубин может заменить чемпиона мира в АПЛ
11.06.2026, 08:15 15
Футбол
Бриедис вынес четкий вердикт по поводу боя Усика с Мозесом Итаумой
Бриедис вынес четкий вердикт по поводу боя Усика с Мозесом Итаумой
12.06.2026, 05:42 3
Бокс
Легендарный Майкл Баффер отреагировал на скандал в бою Усик – Верховен
Легендарный Майкл Баффер отреагировал на скандал в бою Усик – Верховен
12.06.2026, 05:26 2
Бокс
Южная Корея – Чехия – 2:1. Огненный второй тайм. Видео голов и обзор матча
Южная Корея – Чехия – 2:1. Огненный второй тайм. Видео голов и обзор матча
12.06.2026, 07:22 2
Футбол
Кличко подобрали соперника и ждут, что он окончательно поставит точку
Кличко подобрали соперника и ждут, что он окончательно поставит точку
12.06.2026, 10:09 3
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона оформила трансфер украинца
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона оформила трансфер украинца
12.06.2026, 11:08 15
Футбол
Стартует чемпионат мира 2026. Состав групп и календарь матчей
Стартует чемпионат мира 2026. Состав групп и календарь матчей
11.06.2026, 20:00 14
Футбол
Цыганков определился со своим будущим. Жирона получила письмо от украинца
Цыганков определился со своим будущим. Жирона получила письмо от украинца
11.06.2026, 12:02 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем