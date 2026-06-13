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Украина. Премьер лига
13 июня 2026, 11:57 |
198
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Будут готовиться дома. Кривбасс сообщил планы на летние сборы

Команда выйдет из отпуска 16 июня

13 июня 2026, 11:57 |
198
1 Comments
Будут готовиться дома. Кривбасс сообщил планы на летние сборы
ФК Кривбасс
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«Кривбасс» сообщил на официальном сайте план подготовки к следующему сезону.

После летнего отпуска главная команда «Кривбасса» соберется в Кривом Роге уже в ближайший вторник, 16 июня, где и начнет подготовку к сезону 2026/2027.

Первые два дня команда будет проходить медицинское обследование, после чего стартуют учебно-тренировочные сборы на клубной базе в Кривом Роге.

О дальнейших планах подготовки и ближайших контрольных матчах клуб сообщит дополнительно.

В прошлом сезоне «Кривбасс» занял седьмое место в турнирной таблице УПЛ.

Ранее Роман Дебелко прокомментировал назначение на должность старшего тренера «Кривбасса U-19».

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Кривбасс Кривой Рог учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Чирко Источник: ФК Кривбасс
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Що, черговий кандидат на виліт з УПЛ ?
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