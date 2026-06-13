Будут готовиться дома. Кривбасс сообщил планы на летние сборы
Команда выйдет из отпуска 16 июня
«Кривбасс» сообщил на официальном сайте план подготовки к следующему сезону.
После летнего отпуска главная команда «Кривбасса» соберется в Кривом Роге уже в ближайший вторник, 16 июня, где и начнет подготовку к сезону 2026/2027.
Первые два дня команда будет проходить медицинское обследование, после чего стартуют учебно-тренировочные сборы на клубной базе в Кривом Роге.
О дальнейших планах подготовки и ближайших контрольных матчах клуб сообщит дополнительно.
В прошлом сезоне «Кривбасс» занял седьмое место в турнирной таблице УПЛ.
Ранее Роман Дебелко прокомментировал назначение на должность старшего тренера «Кривбасса U-19».
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