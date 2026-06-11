Роман ДЕБЕЛКО: «Мне сделали предложение, от которого я не мог отказаться»

Старший тренер молодежной команды криворожского «Кривбасса» Роман Дебелко прокомментировал свое назначение на эту должность.

– Роман Николаевич, что стало решающим фактором в вашем решении возглавить молодежную команду «Кривбасса»?

– Мне сделали предложение, от которого я не смог отказаться. А если серьезно, то это для меня новый вызов, и я считаю, что это огромный шаг вперед в моей тренерской карьере.

– Насколько важно для вас то, что в свое время вы защищали цвета «Кривбасса» как игрок?

– Для меня это очень важно, потому что «Кривбасс» занимает особое место в моем сердце. Мне очень приятно и я чрезвычайно счастлив, что мне доверили такую ответственную роль в качестве старшего тренера.

– Каким вы видите свой футбол и какие принципы хотите привить молодым игрокам?

– Мой футбол не будет отличаться от философии первой команды. А это быстрый, агрессивный, вертикальный футбол. И ключевые принципы для меня – это дисциплина, системность, упорный труд и хорошие взаимоотношения между людьми.

– Какие главные задачи ставите перед собой во главе молодежной команды?

– Самая главная задача – как можно лучше подготовить молодых футболистов к первой команде. Я и мой тренерский штаб будем стараться раскрыть весь потенциал тех игроков, которые у нас есть.

– Что для вас важнее в работе с молодежью: результат или развитие футболистов?

– Я считаю, что если тренировочный процесс будет грамотно построен, если все игроки будут выкладываться на максимум, будут расти, развиваться, то мы будем двигаться в правильном направлении.

– Как ваш опыт профессионального футболиста поможет в тренерской работе?

– Считаю, что мой опыт будет важен, потому что я уже прошел этот путь и уверен, что смогу передать его своим подопечным.