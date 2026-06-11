Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роман ДЕБЕЛКО: «Мне сделали предложение, от которого я не мог отказаться»
Молодежные турниры
11 июня 2026, 21:28 | Обновлено 11 июня 2026, 21:29
68
0

Роман ДЕБЕЛКО: «Мне сделали предложение, от которого я не мог отказаться»

Старший тренер молодежной команды «Кривбасса» прокомментировал свое назначение на должность

11 июня 2026, 21:28 | Обновлено 11 июня 2026, 21:29
68
0
Роман ДЕБЕЛКО: «Мне сделали предложение, от которого я не мог отказаться»
ФК Кривбасс. Роман Дебелко
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Старший тренер молодежной команды криворожского «Кривбасса» Роман Дебелко прокомментировал свое назначение на эту должность.

– Роман Николаевич, что стало решающим фактором в вашем решении возглавить молодежную команду «Кривбасса»?

– Мне сделали предложение, от которого я не смог отказаться. А если серьезно, то это для меня новый вызов, и я считаю, что это огромный шаг вперед в моей тренерской карьере.

– Насколько важно для вас то, что в свое время вы защищали цвета «Кривбасса» как игрок?

– Для меня это очень важно, потому что «Кривбасс» занимает особое место в моем сердце. Мне очень приятно и я чрезвычайно счастлив, что мне доверили такую ответственную роль в качестве старшего тренера.

– Каким вы видите свой футбол и какие принципы хотите привить молодым игрокам?

– Мой футбол не будет отличаться от философии первой команды. А это быстрый, агрессивный, вертикальный футбол. И ключевые принципы для меня – это дисциплина, системность, упорный труд и хорошие взаимоотношения между людьми.

– Какие главные задачи ставите перед собой во главе молодежной команды?

– Самая главная задача – как можно лучше подготовить молодых футболистов к первой команде. Я и мой тренерский штаб будем стараться раскрыть весь потенциал тех игроков, которые у нас есть.

– Что для вас важнее в работе с молодежью: результат или развитие футболистов?

– Я считаю, что если тренировочный процесс будет грамотно построен, если все игроки будут выкладываться на максимум, будут расти, развиваться, то мы будем двигаться в правильном направлении.

– Как ваш опыт профессионального футболиста поможет в тренерской работе?

– Считаю, что мой опыт будет важен, потому что я уже прошел этот путь и уверен, что смогу передать его своим подопечным.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Жозе Моуриньо снова возглавил Реал Мадрид
Фабрицио Романо назвал нового главного тренера Вулверхэмптона
В Динамо может быть принято сенсационное решение по Игорю Костюку
Кривбасс Кривой Рог назначение тренера Роман Дебелко чемпионат Украины по футболу U-19 Кривбасс Кривой Рог U-19
Даниил Кирияка Источник: ФК Кривбасс
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Забарный принял резонансное решение относительно будущего. ПСЖ отреагировал
Футбол | 11 июня 2026, 05:32 1
Забарный принял резонансное решение относительно будущего. ПСЖ отреагировал
Забарный принял резонансное решение относительно будущего. ПСЖ отреагировал

Украинец готов покинуть клуб

Назвал ли себя? Тренер сборной Франции определил фаворитов чемпионата мира
Футбол | 11 июня 2026, 21:28 0
Назвал ли себя? Тренер сборной Франции определил фаворитов чемпионата мира
Назвал ли себя? Тренер сборной Франции определил фаворитов чемпионата мира

Дидье Дешам не боится статуса одного из фаворитов турнира

ОПРОС. Спрогнозируйте, какая сборная команда выиграет ЧМ-2026
Футбол | 11.06.2026, 19:23
ОПРОС. Спрогнозируйте, какая сборная команда выиграет ЧМ-2026
ОПРОС. Спрогнозируйте, какая сборная команда выиграет ЧМ-2026
ПСЖ получил официальное предложение по Забарному. Известна сумма
Футбол | 11.06.2026, 08:43
ПСЖ получил официальное предложение по Забарному. Известна сумма
ПСЖ получил официальное предложение по Забарному. Известна сумма
«Они все смеялись». Президент WBC выступил с официальным решением по Усику
Бокс | 11.06.2026, 09:22
«Они все смеялись». Президент WBC выступил с официальным решением по Усику
«Они все смеялись». Президент WBC выступил с официальным решением по Усику
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Карл ФРОЧ: «Усик, что это вообще было? Он едва стоял на ногах»
Карл ФРОЧ: «Усик, что это вообще было? Он едва стоял на ногах»
11.06.2026, 04:35 5
Бокс
ЗИНЧЕНКО: «Он лично мне позвонил. Трудно сказать «нет» такому клубу»
ЗИНЧЕНКО: «Он лично мне позвонил. Трудно сказать «нет» такому клубу»
10.06.2026, 09:35 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отреагировало на переход Караваева в Шахтер
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отреагировало на переход Караваева в Шахтер
10.06.2026, 19:26 9
Футбол
Чисора назвал шесть супертяжеловесов, которые лучше Усика
Чисора назвал шесть супертяжеловесов, которые лучше Усика
10.06.2026, 04:55 7
Бокс
Довбик пакует чемоданы. Осталось решить один вопрос
Довбик пакует чемоданы. Осталось решить один вопрос
10.06.2026, 08:54 16
Футбол
Зеленский решил, на что нужно потратить деньги Абрамовича от продажи Челси
Зеленский решил, на что нужно потратить деньги Абрамовича от продажи Челси
10.06.2026, 07:22 7
Футбол
Динамо выступило против Шахтера и Полесья
Динамо выступило против Шахтера и Полесья
10.06.2026, 11:12 51
Футбол
Легендарный тренер Майка Тайсона вынес приговор судье боя Усик – Верховен
Легендарный тренер Майка Тайсона вынес приговор судье боя Усик – Верховен
10.06.2026, 05:02
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем