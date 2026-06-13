США забили третий самый быстрый гол хозяев ЧМ в первой игре на турнире

Сборная США забила третий самый быстрый гол на чемпионатах мира среди хозяев соревнований в дебютной игре на турнире.

Произошло это в первом туре ЧМ-2026 против сборной Парагвая.

На 7-й минуте американцы открыли счет благодаря автоголу парагвайца Дамьяна Бобадильи.

Двумя сборными-хозяевами мундиалей, отмечавшимися более ранними голами в своей первой игре на турнире, были Франция в 1938 году (1 мин против Бельгии) и Германия в 2006 году (6 мин против Коста-Рики).

Самые быстрые голы сборных, принимавших чемпионат мира, в первой игре на турнире

1 мин – Эмиль Вейнан (Франция, 1938), против Бельгии

6 мин – Филипп Лам (Германия, 2006), против Коста-Рики

7 мин – Дамьян Бобадилья (автогол, США, 2026), против Парагвая