США забили третий самый быстрый гол хозяев ЧМ в первой игре на турнире
Какие принимавшие мундиаль сборные забивали на более ранних минутах в первых своих матчах?
Сборная США забила третий самый быстрый гол на чемпионатах мира среди хозяев соревнований в дебютной игре на турнире.
Произошло это в первом туре ЧМ-2026 против сборной Парагвая.
На 7-й минуте американцы открыли счет благодаря автоголу парагвайца Дамьяна Бобадильи.
Двумя сборными-хозяевами мундиалей, отмечавшимися более ранними голами в своей первой игре на турнире, были Франция в 1938 году (1 мин против Бельгии) и Германия в 2006 году (6 мин против Коста-Рики).
Самые быстрые голы сборных, принимавших чемпионат мира, в первой игре на турнире
- 1 мин – Эмиль Вейнан (Франция, 1938), против Бельгии
- 6 мин – Филипп Лам (Германия, 2006), против Коста-Рики
- 7 мин – Дамьян Бобадилья (автогол, США, 2026), против Парагвая
3 - The #USMNT's 7th minute goal is the third-fastest scored by a host nation in their opening match at a FIFA World Cup after France in 1938 (1') and Germany in 2006 (6'). Storming. pic.twitter.com/rxr8OvkeZk— OptaJack⚽️ (@OptaJack) June 13, 2026
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