Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. США забили третий самый быстрый гол хозяев ЧМ в первой игре на турнире
Чемпионат мира
13 июня 2026, 11:52 | Обновлено 13 июня 2026, 11:53
130
0

США забили третий самый быстрый гол хозяев ЧМ в первой игре на турнире

Какие принимавшие мундиаль сборные забивали на более ранних минутах в первых своих матчах?

13 июня 2026, 11:52 | Обновлено 13 июня 2026, 11:53
130
0
США забили третий самый быстрый гол хозяев ЧМ в первой игре на турнире
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Сборная США забила третий самый быстрый гол на чемпионатах мира среди хозяев соревнований в дебютной игре на турнире.

Произошло это в первом туре ЧМ-2026 против сборной Парагвая.

На 7-й минуте американцы открыли счет благодаря автоголу парагвайца Дамьяна Бобадильи.

Двумя сборными-хозяевами мундиалей, отмечавшимися более ранними голами в своей первой игре на турнире, были Франция в 1938 году (1 мин против Бельгии) и Германия в 2006 году (6 мин против Коста-Рики).

Самые быстрые голы сборных, принимавших чемпионат мира, в первой игре на турнире

  • 1 мин – Эмиль Вейнан (Франция, 1938), против Бельгии
  • 6 мин – Филипп Лам (Германия, 2006), против Коста-Рики
  • 7 мин – Дамьян Бобадилья (автогол, США, 2026), против Парагвая
По теме:
Ашраф ХАКИМИ: «Противостояние с Винисиусом? Я чувствую, что готов»
Власти Канады вышли с заявлением о скандальной ситуации с Партеем
Рикардо ПЕПИ: «Это, конечно, ставит нас в выгодное положение»
чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу статистика Дамьян Бобадилья сборная США по футболу сборная Франции по футболу сборная Германии по футболу Филипп Лам
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Динамо сложилась интересная ситуация. Футболисты сделали свой выбор
Футбол | 13 июня 2026, 09:45 4
В Динамо сложилась интересная ситуация. Футболисты сделали свой выбор
В Динамо сложилась интересная ситуация. Футболисты сделали свой выбор

Бражко и Волошин поженились в один день

Усик встретился с Трампом после того, как призвал его открыть глаза
Бокс | 13 июня 2026, 00:45 14
Усик встретился с Трампом после того, как призвал его открыть глаза
Усик встретился с Трампом после того, как призвал его открыть глаза

Боксер встретился с американским лидером

Металлист 1925 сменит название и логотип. Клуб готовится к изменениям
Футбол | 13.06.2026, 10:10
Металлист 1925 сменит название и логотип. Клуб готовится к изменениям
Металлист 1925 сменит название и логотип. Клуб готовится к изменениям
Сделка завершена. Шахтер совершил дорогой трансфер перед Лигой чемпионов
Футбол | 13.06.2026, 00:11
Сделка завершена. Шахтер совершил дорогой трансфер перед Лигой чемпионов
Сделка завершена. Шахтер совершил дорогой трансфер перед Лигой чемпионов
Громкое решение. Динамо сенсационно вернет футболиста национальной сборной
Футбол | 13.06.2026, 12:02
Громкое решение. Динамо сенсационно вернет футболиста национальной сборной
Громкое решение. Динамо сенсационно вернет футболиста национальной сборной
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ПСЖ получил официальное предложение по Забарному. Известна сумма
ПСЖ получил официальное предложение по Забарному. Известна сумма
11.06.2026, 08:43 14
Футбол
Тупчий пояснил победу Украины над Китаем в ЛН, ответив Плотницкому
Тупчий пояснил победу Украины над Китаем в ЛН, ответив Плотницкому
11.06.2026, 18:13
Волейбол
Жребий Кубка Билли Джин Кинг. Сборная Украины получила первого соперника
Жребий Кубка Билли Джин Кинг. Сборная Украины получила первого соперника
11.06.2026, 13:55 5
Теннис
Сенсационный вариант. Трубин может заменить чемпиона мира в АПЛ
Сенсационный вариант. Трубин может заменить чемпиона мира в АПЛ
11.06.2026, 08:15 15
Футбол
Бриедис вынес четкий вердикт по поводу боя Усика с Мозесом Итаумой
Бриедис вынес четкий вердикт по поводу боя Усика с Мозесом Итаумой
12.06.2026, 05:42 3
Бокс
Цыганков определился со своим будущим. Жирона получила письмо от украинца
Цыганков определился со своим будущим. Жирона получила письмо от украинца
11.06.2026, 12:02 4
Футбол
Вторая победа подряд! Украина разгромила Кубу в Лиге наций
Вторая победа подряд! Украина разгромила Кубу в Лиге наций
12.06.2026, 12:57 12
Волейбол
Динамо удивлено запросом футболиста по поводу зарплаты
Динамо удивлено запросом футболиста по поводу зарплаты
12.06.2026, 08:02 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем