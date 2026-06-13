Черноморец может потерять до десяти игроков. Известна реакция Григорчука

Главный тренер одесского «Черноморца» Роман Григорчук прокомментировал информацию о кадровой ситуации в команде – по слухам «моряков» могут покинуть до десяти игроков.

Арендованные Денис Гришкевич («Полесье») и Владислав Герич («Динамо») вернутся в свои клубы, Александр Каплиенко рассматривает вариант с завершением карьеры.

«Черноморец» также может потерять Виталия Ермакова, Юрия Романюка, Максима Лунева и Владислава Кулача. Не входят в планы главного тренера Артём Габелок и Алексей Хобленко.

«Пока нечего сказать, – сообщил Григорчук. – В клубе ведется работа в кадровом направлении, однако конкретного решения пока нет. Сейчас о слухах не вижу смысла что-либо говорить.

Все остальное – что ты с кем-то ведешь переговоры или на кого-то надеешься – это пустые разговоры. От себя лично смогу любителям футбола что-нибудь объявить только тогда, когда буду знать по кадровым вопросам что-то точно.

Это лучше делать тогда, когда у тебя на руках договор с футболистом о сотрудничестве», – отреагировал Григорчук.