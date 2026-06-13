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  4. Черноморец может потерять до десяти игроков. Известна реакция Григорчука
Украина. Первая лига
13 июня 2026, 12:47 |
790
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Черноморец может потерять до десяти игроков. Известна реакция Григорчука

Одесский клуб может потерять Габелка, Хобленко, Кулача, Лунева и еще нескольких футболистов

13 июня 2026, 12:47 |
790
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Черноморец может потерять до десяти игроков. Известна реакция Григорчука
ФК Черноморец Одесса. Роман Григорчук
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Главный тренер одесского «Черноморца» Роман Григорчук прокомментировал информацию о кадровой ситуации в команде – по слухам «моряков» могут покинуть до десяти игроков.

Арендованные Денис Гришкевич («Полесье») и Владислав Герич («Динамо») вернутся в свои клубы, Александр Каплиенко рассматривает вариант с завершением карьеры.

«Черноморец» также может потерять Виталия Ермакова, Юрия Романюка, Максима Лунева и Владислава Кулача. Не входят в планы главного тренера Артём Габелок и Алексей Хобленко.

«Пока нечего сказать, – сообщил Григорчук. – В клубе ведется работа в кадровом направлении, однако конкретного решения пока нет. Сейчас о слухах не вижу смысла что-либо говорить.

Все остальное – что ты с кем-то ведешь переговоры или на кого-то надеешься – это пустые разговоры. От себя лично смогу любителям футбола что-нибудь объявить только тогда, когда буду знать по кадровым вопросам что-то точно.

Это лучше делать тогда, когда у тебя на руках договор с футболистом о сотрудничестве», – отреагировал Григорчук.

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Черноморец Одесса Роман Григорчук Артем Габелок Алексей Хобленко Виталий Ермаков Юрий Романюк Максим Лунев Владислав Кулач Владислав Герич Денис Гришкевич Динамо Киев Полесье Житомир трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Николай Тытюк Источник: UA-Football
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Не потрібно було це непорозуміння тягнути в ПЛ 
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