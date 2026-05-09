Черноморец попрощается с двумя игроками, которые не нужны Григорчуку
Полузащитник Артем Габелко и форвард Алексей Хобленко не входят в планы главного тренера
Одесский «Черноморец» решил попрощаться с двумя игроками, которые не входят в планы главного тренера Романа Григорчука, после завершения нынешнего сезона.
Центральный полузащитник Артем Габелок и форвард Алексей Хобленко покинут расположение «моряков» на правах свободных агентов. О причинах такого решения рассказал журналист ТаТоТаке.
Габелко не сможет сыграть за одесскую команду из-за рецидива травмы, а Хобленко проиграл конкуренцию младшим игрокам – 24-летнему Андрею Хоме и 20-летнему Владиславу Геричу.
Контракты обоих футболистов истекают 30 июня – «Черноморец» не планирует продлевать сотрудничество с обоими украинцами.
Габелок провел 18 матчей в нынешнем сезоне, а Хобленко сыграл 16 поединков, в которых записал на свой счет шесть голов и отдал три результативных передачи.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший футболист «бело-синих» ожидает интересной игры против ЛНЗ
На украинца претендует «Боруссия»