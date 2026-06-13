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  4. Полузащитник Динамо: «Костюк хочет, чтобы я вернулся. Он хочет меня видеть»
Украина. Премьер лига
13 июня 2026, 13:47 |
1278
0

Полузащитник Динамо: «Костюк хочет, чтобы я вернулся. Он хочет меня видеть»

Джастин Лонвейк сообщил о своих планах после завершения арендного соглашения с «Фортуной»

13 июня 2026, 13:47 |
1278
0
Полузащитник Динамо: «Костюк хочет, чтобы я вернулся. Он хочет меня видеть»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джастин Лонвейк
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Полузащитник киевского «Динамо» Джастин Лонвейк рассказал о своем возвращении в расположение украинской команды и разговоре с главным тренером Игорем Костюком:

– Как прошел твой сезон в «Фортуне»?

– В первой части сезона я забивал, играл в каждом матче. Потом получил травму в январе, поэтому играл не так много.

– Что чувствуешь после возвращения в Киев?

– Все хорошо, я счастлив. Сегодня увидел своих новых партнеров и нового тренера. С нетерпением жду работы с ними.

– Ты уже разговаривал с Игорем Костюком?

– Да, он сказал, что хочет видеть меня в команде. Хочет, чтобы я вернулся в «Динамо». Я счастлив быть здесь и теперь должен показать свои лучшие качества.

– Какие твои ожидания от предстоящего тренировочного сбора?

– Я думаю, что это нужно, чтобы привести себя в форму, лучше узнать друг друга и быть готовым к сезону.

– Планируешь остаться в «Динамо» следующего сезона, несмотря на войну и бомбардировки?

– Да. Я чувствую себя уверенно и не боюсь, – подытожил Лонвейк.

Лонвейк перебрался в чемпионат Украины в сентябре 2022 года, однако не сумел закрепиться в стартовом составе «бело-синих». Джастин провел 24 матча за «Динамо» (один гол, один ассист).

В прошлом сезоне легионер выступал за «Фортуну» Ситтард, в составе которой забил пять голов за 17 поединков.

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Динамо Киев Джастин Лонвейк чемпионат Нидерландов по футболу Фортуна Ситтард Игорь Костюк трансферы трансферы УПЛ аренда игрока учебно-тренировочные сборы
Николай Тытюк Источник: Динамомания
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