Полузащитник Динамо: «Костюк хочет, чтобы я вернулся. Он хочет меня видеть»
Джастин Лонвейк сообщил о своих планах после завершения арендного соглашения с «Фортуной»
Полузащитник киевского «Динамо» Джастин Лонвейк рассказал о своем возвращении в расположение украинской команды и разговоре с главным тренером Игорем Костюком:
– Как прошел твой сезон в «Фортуне»?
– В первой части сезона я забивал, играл в каждом матче. Потом получил травму в январе, поэтому играл не так много.
– Что чувствуешь после возвращения в Киев?
– Все хорошо, я счастлив. Сегодня увидел своих новых партнеров и нового тренера. С нетерпением жду работы с ними.
– Ты уже разговаривал с Игорем Костюком?
– Да, он сказал, что хочет видеть меня в команде. Хочет, чтобы я вернулся в «Динамо». Я счастлив быть здесь и теперь должен показать свои лучшие качества.
– Какие твои ожидания от предстоящего тренировочного сбора?
– Я думаю, что это нужно, чтобы привести себя в форму, лучше узнать друг друга и быть готовым к сезону.
– Планируешь остаться в «Динамо» следующего сезона, несмотря на войну и бомбардировки?
– Да. Я чувствую себя уверенно и не боюсь, – подытожил Лонвейк.
Лонвейк перебрался в чемпионат Украины в сентябре 2022 года, однако не сумел закрепиться в стартовом составе «бело-синих». Джастин провел 24 матча за «Динамо» (один гол, один ассист).
В прошлом сезоне легионер выступал за «Фортуну» Ситтард, в составе которой забил пять голов за 17 поединков.
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