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Чемпионат мира
13 июня 2026, 10:58 | Обновлено 13 июня 2026, 11:49
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И снова игрок Парагвая. Самые быстрые автоголы в истории чемпионатов мира

Два из трех самых быстрых автоголов в истории турнира были забиты именно парагвайцами

13 июня 2026, 10:58 | Обновлено 13 июня 2026, 11:49
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И снова игрок Парагвая. Самые быстрые автоголы в истории чемпионатов мира
Getty Images/Global Images Ukraine
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Игрок сборной Парагвая Дамьян Бобадилья забил третий самый быстрый автогол в истории чемпионатов мира.

Произошло это в матче первого тура ЧМ-2026 против сборной США. Уже на 7-й минуте игры был зафиксирован автогол.

В истории мировых первенств было зафиксировано всего два случая, когда голы в свои ворота забивали игроки на более ранних минутах игры.

В 2006 году на 3-й минуте автоголом отличился также игрок сборной Парагвая Карлос Гамарра в матче против сборной Англии.

В 2014 году также на 3-й минуте подобным «достижением» отличился игрок сборной Боснии и Герцеговины Сеад Колашинац в поединке против сборной Аргентины.

Самые быстрые автоголы в истории чемпионатов мира

  • 3 мин – Карлос Гамарра (Парагвай), против Англии, 2006
  • 3 мин – Сеад Колашинац (Босния и Герцеговина), против Аргентины, 2014
  • 7 мин – Дамьян Бобадилья (Парагвай), против США, 2026

В истории чемпионатов мира автоголы в четвёртый раз помогли сборной США. Только французы имеют большее количество подобных «подарков» (6).

Сборные, в матчах против которых было зафиксировано наибольшее количество автоголов

  • 6 – Франция
  • 4 – Германия
  • 4 – Португалия
  • 4 – США
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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