И снова игрок Парагвая. Самые быстрые автоголы в истории чемпионатов мира
Два из трех самых быстрых автоголов в истории турнира были забиты именно парагвайцами
Игрок сборной Парагвая Дамьян Бобадилья забил третий самый быстрый автогол в истории чемпионатов мира.
Произошло это в матче первого тура ЧМ-2026 против сборной США. Уже на 7-й минуте игры был зафиксирован автогол.
В истории мировых первенств было зафиксировано всего два случая, когда голы в свои ворота забивали игроки на более ранних минутах игры.
В 2006 году на 3-й минуте автоголом отличился также игрок сборной Парагвая Карлос Гамарра в матче против сборной Англии.
В 2014 году также на 3-й минуте подобным «достижением» отличился игрок сборной Боснии и Герцеговины Сеад Колашинац в поединке против сборной Аргентины.
Самые быстрые автоголы в истории чемпионатов мира
- 3 мин – Карлос Гамарра (Парагвай), против Англии, 2006
- 3 мин – Сеад Колашинац (Босния и Герцеговина), против Аргентины, 2014
- 7 мин – Дамьян Бобадилья (Парагвай), против США, 2026
В истории чемпионатов мира автоголы в четвёртый раз помогли сборной США. Только французы имеют большее количество подобных «подарков» (6).
Сборные, в матчах против которых было зафиксировано наибольшее количество автоголов
- 6 – Франция
- 4 – Германия
- 4 – Португалия
- 4 – США
Joueurs les plus rapides à marquer contre son camp en Coupe du Monde :— Stats Foot (@Statsdufoot) June 13, 2026
- 🇵🇾 Carlos Gamarra (3') contre l'Angleterre le 10 juin 2006
- 🇧🇦 Sead Kolasinac (3') contre l'Argentine le 15 juin 2014
- 🇵🇾 DAMIAN BOBADILLA (7') contre les Etats-Unis le 12 juin 2026 #USAPAR
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