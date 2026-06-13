И снова игрок Парагвая. Самые быстрые автоголы в истории чемпионатов мира

Игрок сборной Парагвая Дамьян Бобадилья забил третий самый быстрый автогол в истории чемпионатов мира.

Произошло это в матче первого тура ЧМ-2026 против сборной США. Уже на 7-й минуте игры был зафиксирован автогол.

В истории мировых первенств было зафиксировано всего два случая, когда голы в свои ворота забивали игроки на более ранних минутах игры.

В 2006 году на 3-й минуте автоголом отличился также игрок сборной Парагвая Карлос Гамарра в матче против сборной Англии.

В 2014 году также на 3-й минуте подобным «достижением» отличился игрок сборной Боснии и Герцеговины Сеад Колашинац в поединке против сборной Аргентины.

Самые быстрые автоголы в истории чемпионатов мира

3 мин – Карлос Гамарра (Парагвай), против Англии, 2006

3 мин – Сеад Колашинац (Босния и Герцеговина), против Аргентины, 2014

7 мин – Дамьян Бобадилья (Парагвай), против США, 2026

В истории чемпионатов мира автоголы в четвёртый раз помогли сборной США. Только французы имеют большее количество подобных «подарков» (6).

Сборные, в матчах против которых было зафиксировано наибольшее количество автоголов

6 – Франция

4 – Германия

4 – Португалия

4 – США