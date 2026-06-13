ВИДЕО. Первый автогол на ЧМ-2026: как США забили Парагваю на 7-й минуте
Дамьян Бобадилья «отличился» в свои ворота на старте матча 1-го тура группы D
Сборная США забила быстрый гол в ворота команды Парагвая в матче первого тура группы D чемпионата мира 2026.
На 7-й минуте автогол оформил хавбек парагвайцев Дамьян Бобадилья – счет 1:0 в пользу американцев. Это первый автогол на этом мундиаля.
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Американцы очень активно стартовали и создали несколько опасных моментов еще до первого взятия ворот.
Встреча США и Парагвая началась 13 июня в 04:00 по Киеву на Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде.
❗️ ВИДЕО. Первый автогол на ЧМ-2026: как США забили Парагваю на 7-й минуте
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