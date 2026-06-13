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Чемпионат мира
13 июня 2026, 04:16 | Обновлено 13 июня 2026, 05:07
246
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ВИДЕО. Первый автогол на ЧМ-2026: как США забили Парагваю на 7-й минуте

Дамьян Бобадилья «отличился» в свои ворота на старте матча 1-го тура группы D

13 июня 2026, 04:16 | Обновлено 13 июня 2026, 05:07
246
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ВИДЕО. Первый автогол на ЧМ-2026: как США забили Парагваю на 7-й минуте
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная США забила быстрый гол в ворота команды Парагвая в матче первого тура группы D чемпионата мира 2026.

На 7-й минуте автогол оформил хавбек парагвайцев Дамьян Бобадилья – счет 1:0 в пользу американцев. Это первый автогол на этом мундиаля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Американцы очень активно стартовали и создали несколько опасных моментов еще до первого взятия ворот.

Встреча США и Парагвая началась 13 июня в 04:00 по Киеву на Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде.

❗️ ВИДЕО. Первый автогол на ЧМ-2026: как США забили Парагваю на 7-й минуте

Фотогалерея

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Бобаділья 12-й гравець USA😉
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