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  4. ФОТО. Назван лучший игрок в матче США с Парагваем. Он оформил дубль
Чемпионат мира
13 июня 2026, 10:23 |
316
0

ФОТО. Назван лучший игрок в матче США с Парагваем. Он оформил дубль

Фоларин Балогун забил два мяча и стал лидером в списке бомбардиров ЧМ-2026

13 июня 2026, 10:23 |
316
0
ФОТО. Назван лучший игрок в матче США с Парагваем. Он оформил дубль
Getty Images/Global Images Ukraine. Фоларин Балогун
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В ночь с 12 на 13 июня состоялся матч 1-го тура чемпионата мира 2026 между сборными США и Парагвая.

Поединок прошел на арене SoFi Stadium в Инглвуде и завершился уверенной победой сборной США (4:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Для хозяев поля голы забили Дамиана Бобадилья (автогол), Фоларин Балогун (дубль), Джованни Рейна. Гол престижа для команды Парагвая провел Маурисио.

Лучшим игроком матча назван форвард американцев Фоларин Балогун, который забил два мяча и стал лидером в списке бомбардиров ЧМ-2026

Сборная США успешно стартовала на домашнем мундиале и набрала три очка. После стартового тура американцы возглавили группу D, а Парагвай пока остался без набранных очков. В этом квартете также сыграют сборные Турции и Австралии.

Чемпионат мира 2026

Группа D. 1-й тур, 13 июня 2026. Инглвуд (США). SoFi Stadium

04:00. США – Парагвай – 4:1

Голы: Бобадилья, 7 (автогол), Балогун, 31, 45+5, Рейна, 90+8 – Маурисио, 73

ФОТО. Лучшим игроком матча назван форвард американцев Фоларин Балогун

Видео голов и обзор матча

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ЧМ-2026. Матчи 1-го тура, 13 июня. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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