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Чемпионат мира
13 июня 2026, 02:55 | Обновлено 13 июня 2026, 03:00
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Пулишич и компания. ЧМ-2026: Обнародованы составы на матч США – Парагвай

Встреча первого тура группы D начнется в ночь на 13 июня в 04:00 по Киеву

13 июня 2026, 02:55 | Обновлено 13 июня 2026, 03:00
126
0
Пулишич и компания. ЧМ-2026: Обнародованы составы на матч США – Парагвай
Маурисио Почеттино и Густаво Хулио Альфаро
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Главные тренера сборных США и Парагвая – Маурисио Почеттино и Густаво Хулио Альфаро соответственно – назвали стартовые составы своих подопечных на очный матч первого тура чемпионата мира 2026 в группе D.

В нападении у американцев сыграют Сержиньо Дест, Уэстон Маккенни, Фоларин Балоган и Кристиан Пулишич.

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Поединок начнется в ночь на 13 июня на Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде, Калифорния. Стартовый свисток нидерландского рефери Данни Маккели прозвучит в 04:00 по Киеву.

В одном квартете США и Парагвай выступают вместе с Турцией и Австралией.

Стартовые составы на матч США – Парагвай:

США: Фриз, Дест, Рим, Ричардс, Фримен, Энтони Робинсон, Адамс, Маккенни, Тилльман, Пулишич, Балогун

Парагвай: Хиль, Альдерете, Алонсо, Густаво Гомес, Касерес, Диего Гомес, Альмирон, Кубас, Бобадилья, Энсисо, Санабрия

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Маурисио Почеттино стартовые составы сборная США по футболу сборная Парагвая по футболу ЧМ-2026 по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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