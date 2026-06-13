Пулишич и компания. ЧМ-2026: Обнародованы составы на матч США – Парагвай
Встреча первого тура группы D начнется в ночь на 13 июня в 04:00 по Киеву
Главные тренера сборных США и Парагвая – Маурисио Почеттино и Густаво Хулио Альфаро соответственно – назвали стартовые составы своих подопечных на очный матч первого тура чемпионата мира 2026 в группе D.
В нападении у американцев сыграют Сержиньо Дест, Уэстон Маккенни, Фоларин Балоган и Кристиан Пулишич.
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Поединок начнется в ночь на 13 июня на Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде, Калифорния. Стартовый свисток нидерландского рефери Данни Маккели прозвучит в 04:00 по Киеву.
В одном квартете США и Парагвай выступают вместе с Турцией и Австралией.
Стартовые составы на матч США – Парагвай:
США: Фриз, Дест, Рим, Ричардс, Фримен, Энтони Робинсон, Адамс, Маккенни, Тилльман, Пулишич, Балогун
Парагвай: Хиль, Альдерете, Алонсо, Густаво Гомес, Касерес, Диего Гомес, Альмирон, Кубас, Бобадилья, Энсисо, Санабрия
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