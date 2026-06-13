ФОТО. Жена украинского футболиста похвасталась фигурой на пляже

Жена украинского футболиста Даниила Сикана – Татьяна Дятел – порадовала подписчиков новой фотосессией с отдыха.

Девушка опубликовала в Instagram серию ярких снимков, сделанных на берегу океана во время заката. Татьяна позировала на пляже в нежно-голубом облегающем платье, подчеркнувшем ее фигуру.

Публикация быстро привлекла внимание пользователей. Менее чем за сутки фотографии собрали более 550 лайков и несколько десятков комментариев.

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Подписчики не скрывали восхищения красотой супруги футболиста: «Какая красивая» и так далее.

Татьяна регулярно делится моментами своей жизни в социальных сетях.