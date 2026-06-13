ОФИЦИАЛЬНО. Австралия продлила контракт с тренером перед стартом на ЧМ
Тони Попович продолжит работать с «соккеруз»
Футбольная ассоциация Австралии и главный тренер национальной футбольной сборной Тони Попович согласовали продление контракта до Кубка Азии 2027.
Попович, который провел 58 матчей за сборную как игрок, станет первым, кто будет представлять «Соккеруз» на чемпионате мира и как игрок, и как главный тренер. Тони играл за Австралию на ЧМ 20 лет назад – на турнире 2006 года в Германии, которым была прервана долгая пауза Австралии на мундиалях.
Главным тренером «Соккеруз» Попович был назначен в сентябре 2024 года, а дебютировал во главе команды в октябре 2024-го. Впоследствии он вывел команду к первому прямому выходу на чемпионат мира с 2014 года.
Отборочная кампания была подкреплена одной из самых длинных беспроигрышных серий в истории сборной – второй по продолжительности, а первые 11 матчей стали вторым лучшим стартом без поражений для тренера в истории Австралии.
Всего Попович провел 18 матчей на посту главного тренера Австралии, одержав 10 побед и 4 ничьи.
На чемпионате мира Австралия стартует матчем против сборной Турции, который состоится 14 июня в 7:00 по киевскому времени.
And 1️⃣ direct qualification to the 2026 #FIFAWorldCup 🙌— CommBank Socceroos (@Socceroos) June 12, 2026
A review of Tony Popovic’s tenure as we today confirm our head coach will lead the CommBank #Socceroos into 2027 📝🤝
📰 More details: https://t.co/mDXackGkuq pic.twitter.com/ELZF1Ix7mu
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