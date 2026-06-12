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  4. ВИДЕО. Трамп позвонил сборной США перед стартом команды на ЧМ-2026
Чемпионат мира
12 июня 2026, 23:48 |
286
2

ВИДЕО. Трамп позвонил сборной США перед стартом команды на ЧМ-2026

Президент США выразил поддержку команде

12 июня 2026, 23:48 |
286
2 Comments
ВИДЕО. Трамп позвонил сборной США перед стартом команды на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Дональд Трамп
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Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор со сборной Соединенных Штатов по футболу, чтобы выразить поддержку команде перед ее стартовым матчем на чемпионате мира 2026 года.

Звонок длился около двух минут, а футбольная федерация США опубликовала 45-секундный фрагмент разговора в своих социальных сетях. В видео показаны только руководитель Оперативной группы Белого дома по вопросам чемпионата мира Эндрю Джулиани, главный тренер сборной США Маурисио Почеттино и капитан команды Тим Рим, однако представитель команды уточнил, что во время звонка присутствовали все 26 футболистов и члены тренерского штаба.

«Хочу сказать, что вы замечательный парень, замечательный тренер, и ваши результаты и успехи говорят сами за себя. Я знаю, насколько сильны у вас игроки.

Я думаю, что у вас есть очень хороший шанс пройти весь путь до конца. Просто хочу пожелать вам большой удачи», – сказал Трамп.

Президент США не будет присутствовать на первом матче американцев против Парагвая, который состоится 13 июня в 4:00 по киевскому времени на стадионе SoFi Stadium в Инглвуде, штат Калифорния.

Вместо него игру посетят государственный секретарь Марко Рубио, министр транспорта Шон Даффи и министр внутренней безопасности Марквейн Маллин.

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Дональд Трамп сборная США по футболу сборная Парагвая по футболу ЧМ-2026 по футболу Маурисио Почеттино
Иван Чирко Источник: The Athletic
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Комментарии 2
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може б він до парагвайців зателефонував чи до їх президента, який там зараз 52ий по рахунку на відміну від Трампа який зараз 47ий. Хоча він проти латиномаериканських мігрантів, але навряд чи з Парагваю вони до Техасу чи Каліфорнії дуже уже прагнуть.
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Дурна прикмета цей рудий куколд.
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