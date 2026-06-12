Левандовски отправится на переговоры с клубом MLS
Поляк может продолжить карьеру в составе «Чикаго Файр»
Польский форвард Роберт Левандовски может стать футболистом «Чикаго Файр». Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, 37-летний футболист в ближайшее время отправится на переговоры со своим агентом Пини Захави, где может подписать соглашение с клубом MLS. Ему предлагают контракт на 2-3 сезона.
Уже 30 июня соглашение с «Барселоной» подходит к концу, поляк станет свободным агентом.
В прошедшем сезоне на счету Роберта Левандовски 46 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 19 результативными ударами и 4 голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что Мичел собирается переманить в «Аякс– легенду «Барселоны».
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