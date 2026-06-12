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Major League Soccer
12 июня 2026, 23:01 | Обновлено 12 июня 2026, 23:21
92
0

Левандовски отправится на переговоры с клубом MLS

Поляк может продолжить карьеру в составе «Чикаго Файр»

12 июня 2026, 23:01 | Обновлено 12 июня 2026, 23:21
92
0
Левандовски отправится на переговоры с клубом MLS
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски
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Польский форвард Роберт Левандовски может стать футболистом «Чикаго Файр». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 37-летний футболист в ближайшее время отправится на переговоры со своим агентом Пини Захави, где может подписать соглашение с клубом MLS. Ему предлагают контракт на 2-3 сезона.

Уже 30 июня соглашение с «Барселоной» подходит к концу, поляк станет свободным агентом.

В прошедшем сезоне на счету Роберта Левандовски 46 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 19 результативными ударами и 4 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Мичел собирается переманить в «Аякс– легенду «Барселоны».

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Чикаго Файр трансферы Major League Soccer (MLS) Барселона Роберт Левандовски Фабрицио Романо Пини Захави свободный агент
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
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