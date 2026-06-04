Мичел собирается переманить в Аякс легенду Барселоны
Карьеру в Нидерландах может продолжить Марк-Андре тер Штеген
Немецкий голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген может продолжить карьеру в составе «Аякса». Об этом сообщает Sport.es.
По информации источника, лидерские качества и умение играть ногами 33-летнего футболиста соответствуют философии нового главного тренера амстердамского гранда Мичела.
Первую часть прошедшего сезона немец защищал цвета «Барселоны», а вторую на правах аренды провел в «Жироне». Всего за кампанию 2025/26 он сыграл 3 матча, один из которых стал «сухим».
Ранее сообщалось о том, что «Аякс» работает над трансфером игрока «Реала».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вечером 4 июня в Братиславе в решающем матче сыграют Украина и Азербайджан
В клубе будут изучать каталонский язык