Мичел собирается переманить в Аякс легенду Барселоны

Немецкий голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген может продолжить карьеру в составе «Аякса». Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, лидерские качества и умение играть ногами 33-летнего футболиста соответствуют философии нового главного тренера амстердамского гранда Мичела.

Первую часть прошедшего сезона немец защищал цвета «Барселоны», а вторую на правах аренды провел в «Жироне». Всего за кампанию 2025/26 он сыграл 3 матча, один из которых стал «сухим».

Ранее сообщалось о том, что «Аякс» работает над трансфером игрока «Реала».