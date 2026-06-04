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Нидерланды
04 июня 2026, 10:31 | Обновлено 04 июня 2026, 10:55
1465
0

Мичел собирается переманить в Аякс легенду Барселоны

Карьеру в Нидерландах может продолжить Марк-Андре тер Штеген

04 июня 2026, 10:31 | Обновлено 04 июня 2026, 10:55
1465
0
Мичел собирается переманить в Аякс легенду Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк-Андре тер Штеген
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Немецкий голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген может продолжить карьеру в составе «Аякса». Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, лидерские качества и умение играть ногами 33-летнего футболиста соответствуют философии нового главного тренера амстердамского гранда Мичела.

Первую часть прошедшего сезона немец защищал цвета «Барселоны», а вторую на правах аренды провел в «Жироне». Всего за кампанию 2025/26 он сыграл 3 матча, один из которых стал «сухим».

Ранее сообщалось о том, что «Аякс» работает над трансфером игрока «Реала».

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Марк-Андре тер Штеген трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Нидерландов по футболу Аякс Жирона Барселона Мичел (Мигель Анхель Санчес)
Даниил Кирияка Источник: Sport.es
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