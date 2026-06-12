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Украина. Премьер лига
12 июня 2026, 22:27 | Обновлено 12 июня 2026, 22:34
1034
0

Клуб УПЛ ждет решения Костюка

В «Заре» еще не определились с арендованными футболистами

12 июня 2026, 22:27 | Обновлено 12 июня 2026, 22:34
1034
0
Клуб УПЛ ждет решения Костюка
ФК Динамо. Игорь Костюк
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Как стало известно Sport.ua, за «Зарю» в первой части нового сезона точно будет выступать нападающий Федор Задорожный, срок аренды которого из киевского «Динамо» истекает в конце текущего года. А вот еще два динамовца – полузащитники Роман Саленко и Навин Малыш, которые также защищали цвета «Зари» в прошлом чемпионате, постараются произвести хорошее впечатление на наставника киевлян Игоря Костюка и закрепиться в команде.

По имеющейся информации, в «Заре» будут прилагать усилия, чтобы в межсезонье укрепить ряды 5-6 новичками.

Будет возможность на зарубежном этапе подготовки в Словении, куда луганчане отправятся 25 июня, показать себя и 19-летнему нападающему Станиславу Ярошенко. Он был лидером молодежного состава «Зари», успел даже дебютировать в основе в заключительном поединке с «Карпатами» и на балканском сборе постарается доказать, что главный тренер Виктор Скрипник на него может рассчитывать.

Ранее воспитанник «Шахтера», ныне выступающий за «Зарю», рассказал о тяжелом периоде в донецком клубе.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Заря Луганск Игорь Костюк Федор Задорожный Роман Саленко Навин Малыш инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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