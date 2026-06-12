Клуб УПЛ ждет решения Костюка
В «Заре» еще не определились с арендованными футболистами
Как стало известно Sport.ua, за «Зарю» в первой части нового сезона точно будет выступать нападающий Федор Задорожный, срок аренды которого из киевского «Динамо» истекает в конце текущего года. А вот еще два динамовца – полузащитники Роман Саленко и Навин Малыш, которые также защищали цвета «Зари» в прошлом чемпионате, постараются произвести хорошее впечатление на наставника киевлян Игоря Костюка и закрепиться в команде.
По имеющейся информации, в «Заре» будут прилагать усилия, чтобы в межсезонье укрепить ряды 5-6 новичками.
Будет возможность на зарубежном этапе подготовки в Словении, куда луганчане отправятся 25 июня, показать себя и 19-летнему нападающему Станиславу Ярошенко. Он был лидером молодежного состава «Зари», успел даже дебютировать в основе в заключительном поединке с «Карпатами» и на балканском сборе постарается доказать, что главный тренер Виктор Скрипник на него может рассчитывать.
Ранее воспитанник «Шахтера», ныне выступающий за «Зарю», рассказал о тяжелом периоде в донецком клубе.
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