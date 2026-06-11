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Украина. Премьер лига
11 июня 2026, 12:44 | Обновлено 11 июня 2026, 13:13
1346
0

Экс-форвард Шахтера: «Я плакал в туалете. Домой хотелось...»

Филипп Будковский вспомнил старт карьеры в донецком Шахтере

11 июня 2026, 12:44 | Обновлено 11 июня 2026, 13:13
1346
0
Экс-форвард Шахтера: «Я плакал в туалете. Домой хотелось...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Филипп Будковский
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Воспитанник донецкого Шахтера Филипп Будковский, ныне выступающий за луганскую Зарю, рассказал о тяжелом периоде в донецком клубе.

«Начало для меня психологически тяжелое было. Я привык быть дома, где родители, друзья. Первый месяц, второй, вероятно, даже в туалете плакал. Домой хотелось, но я не уезжал. Как-то перетерпел.

Телевизоров ни у кого не было в комнате совсем. Там, если у кого-то появлялся, старшие ребята могли отобрать... Да, была дедовщина. Ноутбуки отбирали, всякое было», – сказал Будковский.

Форвард попал в академию Шахтера в 13-летнем возрасте. Там и начал профессиональную карьеру, однако за взрослую команду так и не дебютировал, хотя провел в структуре донецкого клуба 11 лет.

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Филипп Будковский Шахтер Донецк Заря Луганск Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: YouTube
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