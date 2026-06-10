БУДКОВСКИЙ: «Сейчас молодежь огрызается, а начинаешь пихать – обижается»

34-летний нападающий луганской «Зари» Филипп Будковский посетовал на молодое поколение футболистов.

Опытный игрок признался, что ему трудно найти подход к юным партнерам по команде.

«Сейчас приходят молодые, они еще могут огрызаться. А когда начинаешь пихать, то все начинают обижаться. Все становятся такими нежными», – отметил Филипп.

Будкивский является воспитанником «Шахтера». За свою насыщенную карьеру он сменил множество команд, однако в большинстве из них играл на правах аренды.