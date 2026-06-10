Украина. Премьер лига10 июня 2026, 17:24 |
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БУДКОВСКИЙ: «Сейчас молодежь огрызается, а начинаешь пихать – обижается»
Новое поколение игроков слишком заносчиво, считает ветеран украинского футбола
10 июня 2026, 17:24 |
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34-летний нападающий луганской «Зари» Филипп Будковский посетовал на молодое поколение футболистов.
Опытный игрок признался, что ему трудно найти подход к юным партнерам по команде.
«Сейчас приходят молодые, они еще могут огрызаться. А когда начинаешь пихать, то все начинают обижаться. Все становятся такими нежными», – отметил Филипп.
Будкивский является воспитанником «Шахтера». За свою насыщенную карьеру он сменил множество команд, однако в большинстве из них играл на правах аренды.
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