«Здесь деградируют футболисты». Легенда Динамо оценил уровень УПЛ

Бывший игрок киевского «Динамо» Иван Яремчук высказался о текущем уровне чемпионата Украины.

«Сам чемпионат сейчас, ну очень слабый по сравнению с европейскими лигами. Мне кажется, что когда чемпионат сильный, ты в нём растёшь, чему-то учишься. А когда чемпионат слабый, то ты здесь деградируешь, не растёшь. Раньше, когда играли «Динамо», «Шахтёр», «Металлист», «Днепр», «Черноморец», донецкий «Металлург» – чемпионат был сильным. Вот тогда и борьба велась не между двумя командами, а пятью-шестью, которые могли демонстрировать хороший футбол и добиваться результата», – сказал экс-футболист.