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  4. «Здесь деградируют футболисты». Легенда Динамо оценил уровень УПЛ
Украина. Премьер лига
12 июня 2026, 22:38 | Обновлено 12 июня 2026, 22:55
848
0

«Здесь деградируют футболисты». Легенда Динамо оценил уровень УПЛ

Иван Яремчук считает наш чемпионат слабым

12 июня 2026, 22:38 | Обновлено 12 июня 2026, 22:55
848
0
«Здесь деградируют футболисты». Легенда Динамо оценил уровень УПЛ
ФК Динамо. Иван Яремчук
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Бывший игрок киевского «Динамо» Иван Яремчук высказался о текущем уровне чемпионата Украины.

«Сам чемпионат сейчас, ну очень слабый по сравнению с европейскими лигами. Мне кажется, что когда чемпионат сильный, ты в нём растёшь, чему-то учишься. А когда чемпионат слабый, то ты здесь деградируешь, не растёшь. Раньше, когда играли «Динамо», «Шахтёр», «Металлист», «Днепр», «Черноморец», донецкий «Металлург» – чемпионат был сильным. Вот тогда и борьба велась не между двумя командами, а пятью-шестью, которые могли демонстрировать хороший футбол и добиваться результата», – сказал экс-футболист.

Сейчас в таблице коэффициентов УЕФА Украина занимает 23-е место, сохраняя четыре места в еврокубках. В прошлом сезоне чемпионом стал донецкий «Шахтер», имея отрыв в 12 очков. Киевское «Динамо» заняло четвертое место в УПЛ.

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Иван Яремчук Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрей Плыгун Источник: YouTube
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