Модрич уже летом может завершить карьеру
Хорватский хавбек «Милана» не обладает мотивацией продолжать играть в футбол
Полузащитник «Милана» и сборной Хорватии Лука Модрич может завершить карьеру уже летом. Об этом сообщает AS.
По информации источника, 40-летний хорват, контракт которого с итальянским грандом истекает 30 июня, потерял мотивацию продолжать выступать на профессиональном уровне, хоть и получил несколько предложений.
Хавбек, как ожидается, повесит бутсы на гвоздь после чемпионата мира – на групповом этапе Хорватия сыграет с Англией, Ганой и Панамой.
В прошедшем сезоне на счету Луки Модрича 37 матчей на клубном уровне, в которых он отличился 2 результативными ударами и 3 голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что Оливер Гласнер решил возглавить «Милан».
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