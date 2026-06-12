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Италия
12 июня 2026, 22:30 | Обновлено 12 июня 2026, 22:31
262
0

Модрич уже летом может завершить карьеру

Хорватский хавбек «Милана» не обладает мотивацией продолжать играть в футбол

12 июня 2026, 22:30 | Обновлено 12 июня 2026, 22:31
262
0
Модрич уже летом может завершить карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич
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Полузащитник «Милана» и сборной Хорватии Лука Модрич может завершить карьеру уже летом. Об этом сообщает AS.

По информации источника, 40-летний хорват, контракт которого с итальянским грандом истекает 30 июня, потерял мотивацию продолжать выступать на профессиональном уровне, хоть и получил несколько предложений.

Хавбек, как ожидается, повесит бутсы на гвоздь после чемпионата мира – на групповом этапе Хорватия сыграет с Англией, Ганой и Панамой.

В прошедшем сезоне на счету Луки Модрича 37 матчей на клубном уровне, в которых он отличился 2 результативными ударами и 3 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Оливер Гласнер решил возглавить «Милан».

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Лука Модрич сборная Хорватии по футболу ЧМ-2026 по футболу завершение карьеры Милан
Даниил Кирияка Источник: AS
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