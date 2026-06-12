Модрич уже летом может завершить карьеру

Полузащитник «Милана» и сборной Хорватии Лука Модрич может завершить карьеру уже летом. Об этом сообщает AS.

По информации источника, 40-летний хорват, контракт которого с итальянским грандом истекает 30 июня, потерял мотивацию продолжать выступать на профессиональном уровне, хоть и получил несколько предложений.

Хавбек, как ожидается, повесит бутсы на гвоздь после чемпионата мира – на групповом этапе Хорватия сыграет с Англией, Ганой и Панамой.

В прошедшем сезоне на счету Луки Модрича 37 матчей на клубном уровне, в которых он отличился 2 результативными ударами и 3 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Оливер Гласнер решил возглавить «Милан».