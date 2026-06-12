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  4. РУНИ: «Я не мог поверить, что Манчестер Юнайтед отпустил его»
Англия
12 июня 2026, 21:52 |
415
0

РУНИ: «Я не мог поверить, что Манчестер Юнайтед отпустил его»

Уэйн Руни не понимает, почему клуб решил продать Скотта Мактоминея

12 июня 2026, 21:52 |
415
0
РУНИ: «Я не мог поверить, что Манчестер Юнайтед отпустил его»
Getty Images/Global Images Ukraine. Уэйн Руни
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Легендарный форвад Манчестер Юнайтед Уэйн Руни не понимает, почему клуб решил продать Скотта Мактоминея в расположение итальянского Наполи.

«Я не мог поверить, что «Манчестер Юнайтед» отпустил его именно тогда, ведь было очевидно, насколько он трудолюбив.

На тот момент, когда клуб позволил ему уйти, он был одним из тех футболистов, которых ты хотел видеть на поле еженедельно, потому что казалось, что многие игроки не выкладываются по полной или не демонстрируют своего максимума, тогда как он реально влиял на игру. Он действовал ближе к атаке и забивал важные мячи.

Когда «Манчестер Юнайтед» отпустил его, я подумал: «Эй, что здесь происходит?». Сейчас бы с удовольствием вернул его обратно в «Манчестер Юнайтед», – сказал Руни.

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Скотт Мактоминей Манчестер Юнайтед Уэйн Руни трансферы трансферы АПЛ Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Наполи Серия A чемпионат Италии по футболу трансферы Серии A
Олег Вахоцкий Источник: Metro
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