РУНИ: «Я не мог поверить, что Манчестер Юнайтед отпустил его»

Легендарный форвад Манчестер Юнайтед Уэйн Руни не понимает, почему клуб решил продать Скотта Мактоминея в расположение итальянского Наполи.

«Я не мог поверить, что «Манчестер Юнайтед» отпустил его именно тогда, ведь было очевидно, насколько он трудолюбив.

На тот момент, когда клуб позволил ему уйти, он был одним из тех футболистов, которых ты хотел видеть на поле еженедельно, потому что казалось, что многие игроки не выкладываются по полной или не демонстрируют своего максимума, тогда как он реально влиял на игру. Он действовал ближе к атаке и забивал важные мячи.

Когда «Манчестер Юнайтед» отпустил его, я подумал: «Эй, что здесь происходит?». Сейчас бы с удовольствием вернул его обратно в «Манчестер Юнайтед», – сказал Руни.