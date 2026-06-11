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  4. Уэйн РУНИ: «Я считаю его тренером высочайшего уровня»
Англия
11 июня 2026, 12:28 | Обновлено 11 июня 2026, 12:30
716
0

Уэйн РУНИ: «Я считаю его тренером высочайшего уровня»

Экс-форвард сборной Англии высказался о коуче «трех львов» Томасе Тухеле

11 июня 2026, 12:28 | Обновлено 11 июня 2026, 12:30
716
0
Уэйн РУНИ: «Я считаю его тренером высочайшего уровня»
Getty Images/Global Images Ukraine. Уэйн Руни
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Экс-форвард сборной Англии Уэйн Руни высказался о главном тренер «трех львов» Томасе Тухеле накануне чемпионата мира:

«Очевидно, что Томас Тухель тщательно продумал состав и причины, по которым он хочет видеть команду именно такой. Конечно, есть причины, по которым он не взял Коула Палмера, Фила Фодена или Гарри Магвайра, и есть причины, по которым он выбрал других футболистов, но я ему доверяю.

Я считаю его тренером высочайшего уровня. Он понимает, что поставлено на карту, и выбрал команду, которая, по его мнению, может бороться за победу на чемпионате мира.

Это спорный вопрос, и я бы принял несколько других решений, но именно поэтому он и является тренером сборной Англии. Он здесь для того, чтобы принимать такие решения. Нам просто нужно его поддержать».

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Англии в группе предстоит сыграть с Хорватией, Ганой и Панамой.

Ранее Джон Терри прокомментировал выбор состава Томаса Тухеля на чемпионат мира.

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Даниил Кирияка Источник: BBC
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