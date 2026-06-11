Уэйн РУНИ: «Я считаю его тренером высочайшего уровня»

Экс-форвард сборной Англии Уэйн Руни высказался о главном тренер «трех львов» Томасе Тухеле накануне чемпионата мира:

«Очевидно, что Томас Тухель тщательно продумал состав и причины, по которым он хочет видеть команду именно такой. Конечно, есть причины, по которым он не взял Коула Палмера, Фила Фодена или Гарри Магвайра, и есть причины, по которым он выбрал других футболистов, но я ему доверяю.

Я считаю его тренером высочайшего уровня. Он понимает, что поставлено на карту, и выбрал команду, которая, по его мнению, может бороться за победу на чемпионате мира.

Это спорный вопрос, и я бы принял несколько других решений, но именно поэтому он и является тренером сборной Англии. Он здесь для того, чтобы принимать такие решения. Нам просто нужно его поддержать».

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Англии в группе предстоит сыграть с Хорватией, Ганой и Панамой.

Ранее Джон Терри прокомментировал выбор состава Томаса Тухеля на чемпионат мира.