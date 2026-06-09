Легенда сборной Англии: «Тухель ошибся в 3-4 позициях»

Бывший капитан сборной Англии Джон Терри раскритиковал выбор состава Томаса Тухеля на чемпионат мира после того, как главный тренер «трех львов» решил оставить дома ряд звездных игроков.

Ветеран «Челси» предположил, что как минимум 11 из 26 игроков не должны участвовать в матчах, если Англия хочет добиться успеха этим летом.

«Я просто думаю, что нужно, чтобы там были лучшие игроки», – сказал Терри. «Если мы хотим выиграть этот чемпионат мира, то играть смогут только 13, 14 или 15 футболистов. Когда я смотрю на остальную команду, я не уверен, что они будут оказывать давление на соперников».

«Гарри Магуайр – первый. Люк Шоу – на позиции левого защитника. Мы видим там О'Райли. Я думаю, что такому игроку, как он, нужен кто-то вроде Люка Шоу, чтобы помочь ему, успокоить его, дать ему немного советов, потому что он – наше будущее на следующих чемпионатах мира. Коул Палмер – это тоже важное решение. Так что я думаю, что он ошибся в трех или четырех важных решениях», – заявил Терри.

Англия начнет групповой турнир встречей с Хорватией 17 июня. Следующие соперники: Гана и Панама.