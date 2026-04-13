ФОТО. Джон Терри купит клуб со дна – AI уже «вывел» его в Лигу чемпионов

Приход Джона Терри в «Колчестер» может запустить путь к новому стадиону, выходу в АПЛ и даже документальному сериалу в стиле Netflix – так считает искусственный интеллект.

По данным The Sun, легенда «Челси» близок к покупке клуба из Лиги 2. Сейчас «Колчестер» далек от вершины, но AI прогнозирует быстрый «эффект Терри»: усиление состава за счет аренд и опытных игроков сделает команду слишком сильной для дивизиона.

Уже через два года ожидается повышение, а затем – рост по модели «Рексема» с инвестициями около £14 млн и ростом медийного интереса. Финансовый фейр-плей поможет закрепиться в Лиге 1 и выйти на уровень борьбы за верхнюю часть таблицы.

Далее – курс на Чемпионшип: через 10 лет клуб может попасть во второй дивизион, а еще через несколько сезонов – закрепиться в топ-10, параллельно развивая стадион и инфраструктуру.

Ставка на академию и технологии, включая AI-скаутинг и предотвращение травм, должна дать преимущество над конкурентами.

По прогнозу, к сезону 2034/35 «Колчестер» способен выйти в элиту, а в долгосрочной перспективе – стать стабильным клубом уровня еврокубков. При самом агрессивном сценарии команда может даже услышать гимн Лиги чемпионов уже к 2038/39.