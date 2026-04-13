13 апреля 2026, 19:11 | Обновлено 13 апреля 2026, 19:17
ФОТО. Джон Терри купит клуб со дна – AI уже «вывел» его в Лигу чемпионов

AI прогнозирует путь от Лиги 2 до еврокубков уже за одно десятилетие

Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Терри и Колчестер

Приход Джона Терри в «Колчестер» может запустить путь к новому стадиону, выходу в АПЛ и даже документальному сериалу в стиле Netflix – так считает искусственный интеллект.

По данным The Sun, легенда «Челси» близок к покупке клуба из Лиги 2. Сейчас «Колчестер» далек от вершины, но AI прогнозирует быстрый «эффект Терри»: усиление состава за счет аренд и опытных игроков сделает команду слишком сильной для дивизиона.

Уже через два года ожидается повышение, а затем – рост по модели «Рексема» с инвестициями около £14 млн и ростом медийного интереса. Финансовый фейр-плей поможет закрепиться в Лиге 1 и выйти на уровень борьбы за верхнюю часть таблицы.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Далее – курс на Чемпионшип: через 10 лет клуб может попасть во второй дивизион, а еще через несколько сезонов – закрепиться в топ-10, параллельно развивая стадион и инфраструктуру.

Ставка на академию и технологии, включая AI-скаутинг и предотвращение травм, должна дать преимущество над конкурентами.

По прогнозу, к сезону 2034/35 «Колчестер» способен выйти в элиту, а в долгосрочной перспективе – стать стабильным клубом уровня еврокубков. При самом агрессивном сценарии команда может даже услышать гимн Лиги чемпионов уже к 2038/39.

Гарри Кейн строит особняк за €20 млн – у него даже гараж «как в фильмах»
В погоне за рекордом. Шерки в дебютном сезоне АПЛ оформил уже 10 ассистов
Тоттенхэм может стать клубом с самым дорогим составом, вылетевшим из АПЛ
Максим Лапченко Источник: The Sun
Журналист: «Ситуация такая, что Шевченко все равно. У него другие интересы»
Футбол | 13 апреля 2026, 00:40 18
Журналист: «Ситуация такая, что Шевченко все равно. У него другие интересы»
Журналист: «Ситуация такая, что Шевченко все равно. У него другие интересы»

Президенту УАФ нужно решать вопрос не только с тренером сборной

Туран после ничьей раскритиковал УАФ и УПЛ: «Я бы хотел пожаловаться»
Футбол | 13 апреля 2026, 17:59 8
Туран после ничьей раскритиковал УАФ и УПЛ: «Я бы хотел пожаловаться»
Туран после ничьей раскритиковал УАФ и УПЛ: «Я бы хотел пожаловаться»

Тренер Шахтера нашел повод для недовольства

Решение принято. Ребров определился со своим будущим в сборной Украины
Футбол | 13.04.2026, 19:46
Решение принято. Ребров определился со своим будущим в сборной Украины
Решение принято. Ребров определился со своим будущим в сборной Украины
Усик впервые выступил с заявлением после боя Фьюри – Махмудов
Бокс | 13.04.2026, 05:02
Усик впервые выступил с заявлением после боя Фьюри – Махмудов
Усик впервые выступил с заявлением после боя Фьюри – Махмудов
Ярмоленко получил предложение от известного клуба относительно будущего
Футбол | 13.04.2026, 09:57
Ярмоленко получил предложение от известного клуба относительно будущего
Ярмоленко получил предложение от известного клуба относительно будущего
За два роки ніхто не згадає цю "історію успіху"
Популярные новости
Дисциплина бьет класс. Металлист 1925 обыграл киевское Динамо
Дисциплина бьет класс. Металлист 1925 обыграл киевское Динамо
11.04.2026, 17:30 439
Футбол
Йожеф Сабо отреагировал на очередное поражение Динамо
Йожеф Сабо отреагировал на очередное поражение Динамо
11.04.2026, 18:14 10
Футбол
Моуринью решил выгнать из Бенфики украинца
Моуринью решил выгнать из Бенфики украинца
13.04.2026, 09:01 60
Футбол
Аль-Шейх анонсировал самый большой бой в мире, которого ждали годами
Аль-Шейх анонсировал самый большой бой в мире, которого ждали годами
11.04.2026, 23:10 2
Бокс
Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов. Все результаты из Лондона
Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов. Все результаты из Лондона
12.04.2026, 09:44
Бокс
Йожеф САБО: «Я с ним поссорился, он выпивал с игроками Динамо»
Йожеф САБО: «Я с ним поссорился, он выпивал с игроками Динамо»
12.04.2026, 07:52 8
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он сделает то, что захочет. Нокаутирует его в 7–8 раунде»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он сделает то, что захочет. Нокаутирует его в 7–8 раунде»
11.04.2026, 19:58 1
Бокс
