Новый тренер Бенфики удивил первым заявлением о Судакове

Португальский клуб «Бенфика» официально представил нового главного тренера, которым стал бывший наставник «Фулхэма» Марку Силва.

На своей первой пресс-конференции в новом статусе 48-летний специалист, в частности, упомянул и об украинском полузащитнике «орлов» Георгии Судакове. В последние месяцы украинец почти не получал игрового времени и жаловался на сложное психологическое состояние. СМИ сообщали, что «Бенфика» может рассмотреть продажу игрока летом. Силва официально опроверг эту информацию.

«Мы рассчитываем на Судакова. Понятно, что мы рассчитываем на него, это была очень большая инвестиция. Глядя на характеристики моих команд, Судаков имеет профиль игрока, который обычно показывает результаты. Я очень верю в него, у него был тяжелый год, очень сложный на личном уровне, но мы здесь, чтобы вывести его на тот уровень, на котором он должен играть. Я не собираюсь говорить о недостатках и сильных сторонах команды, я не хочу раскрывать никаких преимуществ», – сказал тренер.

Судаков перешел в «Бенфику» осенью прошлого года из «Шахтера» на правах аренды с обязательным выкупом за 32 млн евро. Георгий отличился четырьмя забитыми мячами и двумя ассистами в 22 матчах чемпионата Португалии.