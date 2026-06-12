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  4. В Шахтере пояснили, почему отпустили Коноплю, вспомнив Трубина и Мудрика
Украина. Премьер лига
12 июня 2026, 17:27 |
1153
0

В Шахтере пояснили, почему отпустили Коноплю, вспомнив Трубина и Мудрика

Сергей Палкин рассказал о планах «горняков» на летнее межсезонье

12 июня 2026, 17:27 |
1153
0
В Шахтере пояснили, почему отпустили Коноплю, вспомнив Трубина и Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Палкин
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Генеральный директор донецкого Шахтера Сергей Палкин рассказал о планах «горняков» на летнее межсезонье, заговорив о подписании Бруниньо и Мендосы и уходе Ефима Конопли.

– Сергей Анатольевич, расскажите, какие планы на межсезонье?

– Планы – игрокам и тренерскому штабу необходимо отдохнуть. Мы провели 52 матча, сезон был очень длинным и изнурительным, поэтому важно хорошо восстановиться.

В то же время, наша работа на трансферном рынке не останавливается. Как вы знаете, мы продлили контракты с Лассиной Траоре и Марлоном Сантосом, подписали Бруниньо и Глейкера Мендозу, вернулся в клуб наш питомец – опытный Александр Караваев. Не исключаю, что будут еще трансферы, работаем над этим.

– Но «Шахтер» покинул Ефим Конопля...

– Да, Ефим принял решение перейти в другой клуб, сменить чемпионат. Мы благодарны ему за вклад в результаты команды, за полученные трофеи. Предлагали ему новый контракт, однако он перешел в Боруссию (Менхенгладбах).

И мы уважаем его решение. Когда узнали, что он решил покинуть клуб, не держали его на скамейке запасных, не отправляли тренироваться в молодежную команду, не создавали никакого давления.

С уважением относились к игроку, а он, в свою очередь, когда получал место в основном составе, выкладывался на поле и помог нам завоевать чемпионство. Игроки имеют контрактные обязательства, они не в рабстве, а мы существуем не в каменном веке – и важно всегда помнить. Мы уже давно доказали «Шахтер» – не «золотая клетка».

Это знают Анатолий Трубин, Георгий Судаков, Александр Зубков, Михаил Мудрик, Даниил Сикан, Кевин. Эти футболисты помогли нам добиться результатов, а впоследствии решили попробовать себя в другом чемпионате, и мы не имели права сдерживать их. Ефим тоже цивилизованно покинул «Шахтер», и я надеюсь, что в Бундеслиге он продолжит прогрессировать и получать удовольствие от футбола. Желаем ему успехов в дальнейшей карьере, – сказал Палкин.

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Ефим Конопля Анатолий Трубин Георгий Судаков Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Михаил Мудрик Александр Зубков
Олег Вахоцкий Источник: ФК Шахтер Донецк
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