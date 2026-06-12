Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард Днепра-1 продолжит карьеру в Кайрате
Другие новости
12 июня 2026, 19:46 | Обновлено 12 июня 2026, 20:05
731
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард Днепра-1 продолжит карьеру в Кайрате

Марк Гуаль из «Риу Аве» переберется в Казахстан

12 июня 2026, 19:46 | Обновлено 12 июня 2026, 20:05
731
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард Днепра-1 продолжит карьеру в Кайрате
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Гуаль
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Испанский нападающий Марк Гуаль перешел из «Риу Аве» в «Кайрат». Об этом сообщает клуб из Алматы.

Срок соглашения между 30-летним футболистом и чемпионом Казахстана рассчитан до лета 2027 года. Финансовые детали сделки не разглашаются.

С 2022 по 2023 год испанец был футболистом «Днепра-1», но не сыграл ни один официальный матч за украинский клуб, проведя большинство времени в аренде в «Ягеллоннии».

Последний сезон в «Риу Аве» для Марка Гуаля получился не особо результативным – 14 матчей и 1 забитый мяч.

Ранее сообщалось о том, что ФК «Днепр» подал в суд на СК «Днепр-1».

По теме:
Стало известно, собирается ли Шахтер подписывать Калюжного
Карпаты нацелились на подписание легионера Александрии
Мишнев нашел себе новый клуб в УПЛ после ухода из Александрии
трансферы чемпионат Казахстана по футболу чемпионат Португалии по футболу Кайрат Алматы Днепр-1
Даниил Кирияка Источник: ФК Кайрат
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарный Майкл Баффер отреагировал на скандал в бою Усик – Верховен
Бокс | 12 июня 2026, 05:26 2
Легендарный Майкл Баффер отреагировал на скандал в бою Усик – Верховен
Легендарный Майкл Баффер отреагировал на скандал в бою Усик – Верховен

Культовый ринг-анонсер поддержал рефери боя

ОФИЦИАЛЬНО. Три легионера и украинец. Рух начал кадровую чистку
Футбол | 12 июня 2026, 18:14 0
ОФИЦИАЛЬНО. Три легионера и украинец. Рух начал кадровую чистку
ОФИЦИАЛЬНО. Три легионера и украинец. Рух начал кадровую чистку

Диалло, Киричок, Рейляну и Невес покинули Рух

Альтернатива Караваеву. Игрок Динамо близок к возвращению
Футбол | 12.06.2026, 03:59
Альтернатива Караваеву. Игрок Динамо близок к возвращению
Альтернатива Караваеву. Игрок Динамо близок к возвращению
Решение принято. Бущан выбрал себе клуб на следующий сезон
Футбол | 12.06.2026, 09:15
Решение принято. Бущан выбрал себе клуб на следующий сезон
Решение принято. Бущан выбрал себе клуб на следующий сезон
Шахтер нашел усиление перед Лигой чемпионов. Трансфер топ-таланта
Футбол | 12.06.2026, 11:22
Шахтер нашел усиление перед Лигой чемпионов. Трансфер топ-таланта
Шахтер нашел усиление перед Лигой чемпионов. Трансфер топ-таланта
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сенсационный вариант. Трубин может заменить чемпиона мира в АПЛ
Сенсационный вариант. Трубин может заменить чемпиона мира в АПЛ
11.06.2026, 08:15 14
Футбол
Усик выбирает между двумя соперниками. Украинец рискует потерять пояс
Усик выбирает между двумя соперниками. Украинец рискует потерять пояс
11.06.2026, 04:25 3
Бокс
Забарный принял резонансное решение относительно будущего. ПСЖ отреагировал
Забарный принял резонансное решение относительно будущего. ПСЖ отреагировал
11.06.2026, 05:32 1
Футбол
Стартует чемпионат мира 2026. Состав групп и календарь матчей
Стартует чемпионат мира 2026. Состав групп и календарь матчей
11.06.2026, 20:00 14
Футбол
Чисора признался, что ему сказал Верховен после боя с Усиком
Чисора признался, что ему сказал Верховен после боя с Усиком
11.06.2026, 10:12
Бокс
Поражение в стартовом матче Лиги наций. Украина уступила чемпиону Азии
Поражение в стартовом матче Лиги наций. Украина уступила чемпиону Азии
10.06.2026, 16:30 12
Волейбол
ПСЖ получил официальное предложение по Забарному. Известна сумма
ПСЖ получил официальное предложение по Забарному. Известна сумма
11.06.2026, 08:43 13
Футбол
Тупчий пояснил победу Украины над Китаем в ЛН, ответив Плотницкому
Тупчий пояснил победу Украины над Китаем в ЛН, ответив Плотницкому
11.06.2026, 18:13
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем