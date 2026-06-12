ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард Днепра-1 продолжит карьеру в Кайрате

Испанский нападающий Марк Гуаль перешел из «Риу Аве» в «Кайрат». Об этом сообщает клуб из Алматы.

Срок соглашения между 30-летним футболистом и чемпионом Казахстана рассчитан до лета 2027 года. Финансовые детали сделки не разглашаются.

С 2022 по 2023 год испанец был футболистом «Днепра-1», но не сыграл ни один официальный матч за украинский клуб, проведя большинство времени в аренде в «Ягеллоннии».

Последний сезон в «Риу Аве» для Марка Гуаля получился не особо результативным – 14 матчей и 1 забитый мяч.

Ранее сообщалось о том, что ФК «Днепр» подал в суд на СК «Днепр-1».