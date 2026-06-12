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  4. «Мотивирован на 100%». Агент Анхеля Торреса высказался о своем клиенте
Украина. Премьер лига
12 июня 2026, 18:24 |
365
0

«Мотивирован на 100%». Агент Анхеля Торреса высказался о своем клиенте

Вторую часть прошедшего сезона колумбиец провел в аренде в «Эюпспоре»

12 июня 2026, 18:24 |
365
0
«Мотивирован на 100%». Агент Анхеля Торреса высказался о своем клиенте
ФК Динамо. Анхель Торрес
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Агент колумбийского вингера «Динамо» Анхеля Торреса прокомментировал будущее своего клиента:

– Анхель снова в Киеве, мне хотелось бы узнать, планирует ли он продолжить свою карьеру в «Динамо» или все еще не готов играть в Украине из-за войны и будет искать новую команду для аренды?

– Анхель сейчас на 100% мотивирован и готов работать с новым тренером, и он полностью доступен для клуба. Все остальное будет решать «Динамо».

Первую часть прошедшего сезона Анхель Торрес провел в киевском клубе, а вторую – на правах аренды в турецком «Эюпспоре». Статистика колумбийца выглядит следующим образом – 14 матчей, 2 гола, 1 ассист.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» вышло из отпуска.

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Динамо Киев Анхель Торрес чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Эюпспор аренда игрока
Даниил Кирияка Источник: Telegram
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