«Мотивирован на 100%». Агент Анхеля Торреса высказался о своем клиенте

Агент колумбийского вингера «Динамо» Анхеля Торреса прокомментировал будущее своего клиента:

– Анхель снова в Киеве, мне хотелось бы узнать, планирует ли он продолжить свою карьеру в «Динамо» или все еще не готов играть в Украине из-за войны и будет искать новую команду для аренды?

– Анхель сейчас на 100% мотивирован и готов работать с новым тренером, и он полностью доступен для клуба. Все остальное будет решать «Динамо».

Первую часть прошедшего сезона Анхель Торрес провел в киевском клубе, а вторую – на правах аренды в турецком «Эюпспоре». Статистика колумбийца выглядит следующим образом – 14 матчей, 2 гола, 1 ассист.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» вышло из отпуска.