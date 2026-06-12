США – Парагвай. Прогноз Виктора Вацко на матч чемпионата мира

Матч между сборными США и Парагвая запустит соревновательный процесс в группе D. Этот квартет является очень ровным с точки зрения команд-участниц (помимо американцев и парагвайцев там также сыграют Турция и Австралия), из-за чего потеря очков в каждом конкретном поединке может оказаться катастрофичной в аспекте шансов на выход в плей-офф. Более того, для сборной США эта игра является дебютной на домашнем мировом первенстве, и это в определенной степени добавит команде Маурисио Почеттино как мотивации, так и дополнительных внутренних переживаний.

Подготовку обеих команд к мундиалю сложно назвать идеальной. Американцы за две недели до старта турнира провели два спарринга. Сперва обыграли Сенегал в увлекательной перестрелке (3:2), а затем проиграли Германии (1:2). И хотя поражение от «Бундестим» вряд ли можно считать достижением, однако в целом в той игре подопечные Почеттино выглядели неплохо и даже получили похвалу от экспертов за попытки интенсивно прессинговать соперника, реакцию на быстро пропущенный первый мяч и проявленный на поле характер. После беззубых поражений на рубеже марта-апреля от Бельгии (2:5) и Португалии (0:2), поединки против сенегальцев и немцев действительно вселяют хоть немного оптимизма в поклонников сборной США.

Виктор Вацко – голос большого футбола Украины, более 20 лет в спортивной журналистике, около 2000 матчей в комментаторской кабине, бренд-посол лицензированной украинской букмекерской компании betking.

Парагвай еще в марте сыграл два спарринга – обыграл Грецию (1:0) и проиграл Марокко (1:2). А вот непосредственно перед стартом ЧМ-2026 южноамериканцы решили ограничиться лишь одной товарищеской игрой. Ее подопечные Густаво Альфаро сыграли против соперника, который вряд ли хоть как-то мог помочь тренеру смоделировать тактику и состав на матчи групповой стадии мирового первенства – Никарагуа (4:0). Убедительная победа над «сине-белыми», которые пока могут лишь мечтать о попадании на чемпионат мира, принесла парагвайцам, скорее, лишь моральное удовлетворение и плюс к психологии, но не более того.

К очной дуэли можно утверждать, что ни США, ни Парагвай не подходят в полной уверенности в своих силах. Именно поэтому игра обещает стать достаточно вязкой, однако вряд ли завершится унылыми нулями. Прежде всего, обе команды все-таки стараются атаковать, плюс ко всему имеют немало проблем в обороне. С другой стороны, для обеих команд критически важно будет именно не проиграть на старте. Поэтому для желающих рискнуть именно в этой игре открывается неплохая перспектива успешно поставить на ничью.

А более прагматичный прогноз – «Обе забьют» за 2.05 на betking.