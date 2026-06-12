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12 июня 2026, 14:34 | Обновлено 12 июня 2026, 15:54
1237
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Звезда Шахтера бросил беременную девушку. За день до этого узнал пол малыша

Кауан Элиас ушел от Бруны Ротты

12 июня 2026, 14:34 | Обновлено 12 июня 2026, 15:54
1237
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Звезда Шахтера бросил беременную девушку. За день до этого узнал пол малыша
Getty Images/Global Images Ukraine. Кауан Элиас
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Уже бывшая девушка форварда донецкого «Шахтера» Кауана Элиаса, инфлюэнсер Бруна Ротта рассказала о причине разрыва отношений с футболистом.

Так, в интервью изданию Quem экс-подруга 20-летнего игрока сообщила, что тот ушел от нее на следующий день, как пара устроила вечеринку по случаю объявления пола их будущего малыша. По ее словам, причиной разрыва стали измены со стороны Кауана. Ротта отметила, что Элиас посещал ночные клубы и общался с другими девушками.

Футболист уже удалил все общие фото с Бруной в социальных сетях, а также свой пост в Instagram, посвященный полу их будущего ребенка, в котором он написал: «Женщина моей жизни, я люблю тебя больше всего на свете!»

Позже Ротта опубликовала сообщение: «Через несколько часов после того, как я отпраздновала новость о скором появлении на свет Хелены, я оказалась в ситуации, в которой ни одна беременная женщина не хотела бы оказаться.

Я не собираюсь прибегать к подробностям или превращать этот момент в публичное зрелище. Есть разговоры и решения, которые необходимо принимать вне социальных сетей. Но я также не могу делать вид, что ничего не произошло. Я прошу только уважения».

Ранее Ротта показала моменты из жизни с Элиасом.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Кауан Элиас
Антон Романенко
Антон Романенко Источник
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В Бразилии это норма . Помните Тайсон приделал жену Хавера в Металлисте. 
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