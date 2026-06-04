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04 июня 2026, 03:28 | Обновлено 04 июня 2026, 03:30
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0

ФОТО. Модель показала жизнь с футболистом Шахтера. Она – беременна

Бруна Ротта счастлива с Кауаном Элиасом...

04 июня 2026, 03:28 | Обновлено 04 июня 2026, 03:30
270
0
ФОТО. Модель показала жизнь с футболистом Шахтера. Она – беременна
Instagram. Бруна Ротта и Кауан Элиас
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Бразильская блогерша и фитнес-модель Бруна Ротта поделилась в Instagram новой серией личных фотографий.

На снимках Бруна показала моменты своей жизни вместе с нападающим донецкого «Шахтера» Кауаном Элиасом, от которого ожидает ребенка. Пара опубликовала романтические селфи, прогулки, совместный отдых, а также кадры с медицинского обследования будущей мамы.

Особое внимание подписчиков привлекли фотографии с УЗИ, на которых можно увидеть будущего ребенка пары. Также Бруна поделилась эмоциональным моментом во время одного из обследований, на котором присутствовал и сам Кауан Элиас.

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Среди опубликованных кадров есть снимки из Лондона, семейные фото на природе и романтические вечера вдвоем. Публикация быстро набрала популярность среди поклонников, которые оставили множество теплых пожеланий будущим родителям.

Напомним, что Кауан Элиас присоединился к «Шахтеру» из бразильского «Флуминенсе» и считается одним из самых перспективных молодых нападающих Бразилии.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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