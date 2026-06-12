Журналист: Трабзонспор сделал Цыганкову новое предложение

Вингер испанской «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков продолжает переговоры с турецким «Трабзонспором».

Известный журналист Хакан Йологлу рассказал, что руководство клуба пытается ускорить подписание контракта с футболистом. С этой целью представители «Трабзонспора» провели очередную беседу с агентом Цыганкова.

«У него спросили, есть ли у игрока какие-то сомнения относительно зарплаты, которую он хочет? Считает ли он ее слишком низкой, или вопрос в деньгах? Вчера во время встречи с его агентом было сделано новое предложение с немного более высокой зарплатой. Ожидается ответ на это предложение», – отметил инсайдер.

По данным СМИ, в «Жироне» Цыганков получает 1,4 млн евро в год, однако значительная сумма из зарплаты игрока уходит на уплату налогов в Испании.