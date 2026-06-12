Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Журналист: Трабзонспор сделал Цыганкову новое предложение
Турция
12 июня 2026, 15:03 | Обновлено 12 июня 2026, 15:24
927
4

Журналист: Трабзонспор сделал Цыганкову новое предложение

Виктор хочет зарплату выше той, которую предложил клуб

12 июня 2026, 15:03 | Обновлено 12 июня 2026, 15:24
927
4 Comments
Журналист: Трабзонспор сделал Цыганкову новое предложение
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Вингер испанской «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков продолжает переговоры с турецким «Трабзонспором».

Известный журналист Хакан Йологлу рассказал, что руководство клуба пытается ускорить подписание контракта с футболистом. С этой целью представители «Трабзонспора» провели очередную беседу с агентом Цыганкова.

«У него спросили, есть ли у игрока какие-то сомнения относительно зарплаты, которую он хочет? Считает ли он ее слишком низкой, или вопрос в деньгах? Вчера во время встречи с его агентом было сделано новое предложение с немного более высокой зарплатой. Ожидается ответ на это предложение», – отметил инсайдер.

По данным СМИ, в «Жироне» Цыганков получает 1,4 млн евро в год, однако значительная сумма из зарплаты игрока уходит на уплату налогов в Испании.

По теме:
Приоритетная цель на лето. Моуриньо хочет видеть в Реале Гвардиола
Моуриньо попросил Реал вернуть в клуб легендарного экс-игрока
Пищур сказал о Холанде и назвал главную цель в Жироне
Виктор Цыганков Трабзонспор чемпионат Турции по футболу чемпионат Испании по футболу Ла Лига трансферы Жирона
Андрей Плыгун Источник: YouTube
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Калюжный может покинуть Металлист 1925. Интерес от украинского гранда
Футбол | 12 июня 2026, 09:45 9
Калюжный может покинуть Металлист 1925. Интерес от украинского гранда
Калюжный может покинуть Металлист 1925. Интерес от украинского гранда

Футболист может перейти в «Шахтер»

Замкнуть рот. Клубам УПЛ запретят критиковать судей в следующем сезоне
Футбол | 12 июня 2026, 14:39 0
Замкнуть рот. Клубам УПЛ запретят критиковать судей в следующем сезоне
Замкнуть рот. Клубам УПЛ запретят критиковать судей в следующем сезоне

Бурбас раскрыл условия договоренностей клубов с лигой

Альтернатива Караваеву. Игрок Динамо близок к возвращению
Футбол | 12.06.2026, 03:59
Альтернатива Караваеву. Игрок Динамо близок к возвращению
Альтернатива Караваеву. Игрок Динамо близок к возвращению
Стартует чемпионат мира 2026. Состав групп и календарь матчей
Футбол | 11.06.2026, 20:00
Стартует чемпионат мира 2026. Состав групп и календарь матчей
Стартует чемпионат мира 2026. Состав групп и календарь матчей
Утренний камбек. Южная Корея обыграла Чехию в Гвадалахаре
Футбол | 12.06.2026, 06:59
Утренний камбек. Южная Корея обыграла Чехию в Гвадалахаре
Утренний камбек. Южная Корея обыграла Чехию в Гвадалахаре
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
кому та Турція треба, окрім як заробляти бабосік
Ответить
+1
п'ята замітка за добу про Циганкова,
цей автор "завернув" в бік Турції.
Чекаємо продовження сьогоднішнього серіалу.
Ответить
+1
ну за 5 копійок Вітя точно грати не буде вже вік не той
Ответить
0
Зарплатні запити точно не стануть перепоною для трансферу♥️💙
Ответить
0
Популярные новости
Динамо выступило против Шахтера и Полесья
Динамо выступило против Шахтера и Полесья
10.06.2026, 11:12 53
Футбол
Довбик пакует чемоданы. Осталось решить один вопрос
Довбик пакует чемоданы. Осталось решить один вопрос
10.06.2026, 08:54 16
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отреагировало на переход Караваева в Шахтер
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отреагировало на переход Караваева в Шахтер
10.06.2026, 19:26 12
Футбол
«Они все смеялись». Президент WBC выступил с официальным решением по Усику
«Они все смеялись». Президент WBC выступил с официальным решением по Усику
11.06.2026, 09:22 2
Бокс
Жирона обманула Виктора Цыганкова
Жирона обманула Виктора Цыганкова
10.06.2026, 12:44 12
Футбол
Джошуа сказал, кто готов сместить Усика с трона в супертяжелом весе
Джошуа сказал, кто готов сместить Усика с трона в супертяжелом весе
11.06.2026, 03:05
Бокс
Усик выбирает между двумя соперниками. Украинец рискует потерять пояс
Усик выбирает между двумя соперниками. Украинец рискует потерять пояс
11.06.2026, 04:25 3
Бокс
Сенсационный вариант. Трубин может заменить чемпиона мира в АПЛ
Сенсационный вариант. Трубин может заменить чемпиона мира в АПЛ
11.06.2026, 08:15 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем