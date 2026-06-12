Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Дарья Снигур – Робин Монтгомери. Прогноз на матч WTA 250 в Хертогенбосе
WTA
12 июня 2026, 13:40 | Обновлено 12 июня 2026, 13:41
717
0

Дарья Снигур – Робин Монтгомери. Прогноз на матч WTA 250 в Хертогенбосе

Поединок 1/4 финала начнется 12 июня ориентировочно в 16:00 по Киеву

12 июня 2026, 13:40 | Обновлено 12 июня 2026, 13:41
717
0
Дарья Снигур – Робин Монтгомери. Прогноз на матч WTA 250 в Хертогенбосе
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

12 июня в четвертьфинале турнира WTA 250 в Хертогенбосе свою встречу проведут Дарья Снигур (WTA 84) и Робин Монтгомери (WTA 484).

Поединок состоится не ранее 16:00 по Киеву.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Дарья Снигур

Текущий сезон для украинки складывается хорошо, на ее счету 32 победы в 41 матче, хотя понятно, что не все турниры были высокого уровня. Есть существенный прогресс в рейтинге, с начала года теннисистка поднялась на 69 позиции. Возможно, пока рано называть Снигур крепким середняком, есть над чем работать, но ее точно надо опасаться.

В Хертогенбосе украинка прошла когда-то сильную испанку, экс-вторую ракетку Паулу Бадосу – 6:1, 7:6. На два дня растянулся матч против венгерки Панны Удварди – 6:4, 3:6, 6:4, встречу прервали из-за дождя, когда Снигур уступала 2:4 в третьем сете, но после перерыва она совершила камбэк, взяв четыре гейма кряду.

Робин Монтгомери

Американская спортсменка начала этот сезон поздно, сразу с грунтовых турниров, так как с лета прошлого года и до апреля 2026 года лечила травму правого запястья и бедра. Теннисистка успела провести 16 матчей в этом сезоне, в которых она одержала 9 побед. На позицию в рейтинге точно не стоит обращать внимания, ведь спортсменка играет однозначно лучше.

Борьбу на этом турнире Монтгомери начала с квалификации, где в непростом матче одолела китаянку Юань – 6:7, 7:6, 6:1. Далее была победа над Гарленд из Тайваня – 7:6, 6:3. В первом круге основной сетки удалось пройти австралийку Дарью Касаткину – 5:7, 6:0, 6:4. Потом американка одолела бельгийку Миннен – 6:4, 7:6.

Личные встречи

Спортсменки пересекались ранее на уровне юниоров, Снигур дважды обыгрывала американку, хотя стоит отметить, что украинка на два года старше, это имеет значение в данном случае.

Прогноз

На бумаге Снигур котируется небольшим фаворитом, я думаю, есть у нее психологическое преимущество, к тому же, непонятно в какой форме находится американка. Жду сложного и непредсказуемого матча, который может завершиться с любым исходом, вполне рабочей здесь выглядит ставка на тотал больше 20,5 геймов за 1,66.

Прогноз Sport.ua
Дарья Снигур
12.06.2026 -
16:00
Робин Монтгомери
Тотал больше 20.5 1.66 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Дарья Снигур – Робин Монтгомери. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
NAVI – Legacy. Прогноз и анонс на матч Третьего этапа Cologne Major
Прогноз на матч ЧМ-2026: США – Парагвай
Робин Монтгомери Дарья Снигур WTA Хертогенбос прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер нашел усиление перед Лигой чемпионов. Трансфер топ-таланта
Футбол | 12 июня 2026, 11:22 10
Шахтер нашел усиление перед Лигой чемпионов. Трансфер топ-таланта
Шахтер нашел усиление перед Лигой чемпионов. Трансфер топ-таланта

Тете может перейти в украинский клуб

Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 8-14.06
Теннис | 11 июня 2026, 18:32 0
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 8-14.06
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 8-14.06

Следите за результатами украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

Определена судьба Абрамовича после отказа передавать деньги Украине
Футбол | 12.06.2026, 05:02
Определена судьба Абрамовича после отказа передавать деньги Украине
Определена судьба Абрамовича после отказа передавать деньги Украине
Стартует чемпионат мира 2026. Состав групп и календарь матчей
Футбол | 11.06.2026, 20:00
Стартует чемпионат мира 2026. Состав групп и календарь матчей
Стартует чемпионат мира 2026. Состав групп и календарь матчей
Решение принято. Бущан выбрал себе клуб на следующий сезон
Футбол | 12.06.2026, 09:15
Решение принято. Бущан выбрал себе клуб на следующий сезон
Решение принято. Бущан выбрал себе клуб на следующий сезон
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Поражение в стартовом матче Лиги наций. Украина уступила чемпиону Азии
Поражение в стартовом матче Лиги наций. Украина уступила чемпиону Азии
10.06.2026, 16:30 12
Волейбол
Легендарный Майкл Баффер отреагировал на скандал в бою Усик – Верховен
Легендарный Майкл Баффер отреагировал на скандал в бою Усик – Верховен
12.06.2026, 05:26 2
Бокс
Цыганков определился с новым клубом. Виктор выбрал высокую зарплату
Цыганков определился с новым клубом. Виктор выбрал высокую зарплату
10.06.2026, 10:58 43
Футбол
«Они все смеялись». Президент WBC выступил с официальным решением по Усику
«Они все смеялись». Президент WBC выступил с официальным решением по Усику
11.06.2026, 09:22 2
Бокс
Жирона обманула Виктора Цыганкова
Жирона обманула Виктора Цыганкова
10.06.2026, 12:44 12
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отреагировало на переход Караваева в Шахтер
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отреагировало на переход Караваева в Шахтер
10.06.2026, 19:26 11
Футбол
Довбик пакует чемоданы. Осталось решить один вопрос
Довбик пакует чемоданы. Осталось решить один вопрос
10.06.2026, 08:54 16
Футбол
Сенсационный вариант. Трубин может заменить чемпиона мира в АПЛ
Сенсационный вариант. Трубин может заменить чемпиона мира в АПЛ
11.06.2026, 08:15 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем