Дарья Снигур – Робин Монтгомери. Прогноз на матч WTA 250 в Хертогенбосе

12 июня в четвертьфинале турнира WTA 250 в Хертогенбосе свою встречу проведут Дарья Снигур (WTA 84) и Робин Монтгомери (WTA 484).

Поединок состоится не ранее 16:00 по Киеву.

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Дарья Снигур

Текущий сезон для украинки складывается хорошо, на ее счету 32 победы в 41 матче, хотя понятно, что не все турниры были высокого уровня. Есть существенный прогресс в рейтинге, с начала года теннисистка поднялась на 69 позиции. Возможно, пока рано называть Снигур крепким середняком, есть над чем работать, но ее точно надо опасаться.

В Хертогенбосе украинка прошла когда-то сильную испанку, экс-вторую ракетку Паулу Бадосу – 6:1, 7:6. На два дня растянулся матч против венгерки Панны Удварди – 6:4, 3:6, 6:4, встречу прервали из-за дождя, когда Снигур уступала 2:4 в третьем сете, но после перерыва она совершила камбэк, взяв четыре гейма кряду.

Робин Монтгомери

Американская спортсменка начала этот сезон поздно, сразу с грунтовых турниров, так как с лета прошлого года и до апреля 2026 года лечила травму правого запястья и бедра. Теннисистка успела провести 16 матчей в этом сезоне, в которых она одержала 9 побед. На позицию в рейтинге точно не стоит обращать внимания, ведь спортсменка играет однозначно лучше.

Борьбу на этом турнире Монтгомери начала с квалификации, где в непростом матче одолела китаянку Юань – 6:7, 7:6, 6:1. Далее была победа над Гарленд из Тайваня – 7:6, 6:3. В первом круге основной сетки удалось пройти австралийку Дарью Касаткину – 5:7, 6:0, 6:4. Потом американка одолела бельгийку Миннен – 6:4, 7:6.

Личные встречи

Спортсменки пересекались ранее на уровне юниоров, Снигур дважды обыгрывала американку, хотя стоит отметить, что украинка на два года старше, это имеет значение в данном случае.

Прогноз

На бумаге Снигур котируется небольшим фаворитом, я думаю, есть у нее психологическое преимущество, к тому же, непонятно в какой форме находится американка. Жду сложного и непредсказуемого матча, который может завершиться с любым исходом, вполне рабочей здесь выглядит ставка на тотал больше 20,5 геймов за 1,66.