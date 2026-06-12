Бразилия – Марокко. Прогноз Виктора Вацко на матч чемпионата мира

В группе С уже на старте состоится матч двух фаворитов квартета – сборных Бразилии и Марокко. Южноамериканцы, в активе которых пять побед в истории чемпионатов мира, в очередной раз начинают турнир с огромными надеждами. Что правда, одним из очевидных фаворитов мундиаля «селесао» на этот раз не считаются, однако Бразилия всегда остается Бразилией, и списывать ее со счетов никогда не стоит. Что касается Марокко, то сейчас африканская команда обладает отличным поколением футболистов и это помогает ей добиваться результатов – четвертого меcта на ЧМ-2022 и победы (пускай и технической) на Кубке африканских наций-2025.

Перед стартом Бразилии на ЧМ-2026 нужно отмечать, что «селесао» вовсе не так уверенно, как обычно, квалифицировались на мундиаль. После расширения количества команд-участниц и квот для региональных конфедераций не попасть на мировое первенство из зоны КОНМЕБОЛ (Южная Америка) было бы истинной катастрофой для бразильцев, но в отборочной группе команда Карло Анчелотти заняла только пятую позицию, пропустив вперед не только Аргентину, но и Эквадор, Колумбию и Уругвай.

Виктор Вацко – голос большого футбола Украины, более 20 лет в спортивной журналистике, около 2000 матчей в комментаторской кабине, бренд-посол лицензированной украинской букмекерской компании betking.

Перед стартом мундиаля в марте-апреле и в начале июня Бразилия успела сыграть четыре спарринга. Сперва «селесао» проиграли Франции (1:2), но затем добыли три победы – над Хорватией (3:1), Панамой (6:2) и Египтом (2:1).

Что касается Марокко, то эта сборная не имела ни малейших проблем в квалификации. «Атласские львы» уверенно выиграли свою отборочную группу, добыв 24 очка в 8 поединках, то есть абсолютный максимум. Судить о силе этой команды в аспекте соперничества с Нигером, Танзанией, Замбией и Республикой Конго вряд ли корректно в аспекте предстоящих баталий на ЧМ-2026.

Однако перед стартом мундиаля марокканцы также успели провести ряд спаррингов, некоторые из которых выглядят весьма информативными. В марте африканцы сыграли вничью с крепким Эквадором (1:1) и обыграли Парагвай (2:1). А уже в мае и начале июня сборная Марокко провела еще три спарринга – против Бурунди (5:0), Мадагаскара (4:0) и Норвегии (1:1).

Обращает на себя внимание тот факт, что как Бразилия, так и Марокко не уходят с поля без забитых мячей. Но при этом также пропускают и в свои ворота, если речь идет о противостояниях с серьезными оппонентами. Вряд ли что-то всерьез изменится и в их очной дуэли, так как атаковать любят и одни, и другие, а обороняться – это уже как получится.

В то же время прогнозировать конкретный результат в этой паре непросто, из-за чего наиболее логичной выглядит ставка на «Обе забьют» за 2.05 на betking.