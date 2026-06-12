Мексика впервые за 96 лет победила в матче стартового игрового дня на ЧМ

Впервые за 96 лет! Сборная Мексики с восьмой попытки победила в первый игровой день на чемпионатах мира.

Произошло это в матче-открытии мирового первенства 2026 против сборной ЮАР (2:0).

До этого дня мексиканцы принимали участие в 7 поединках, которые состоялись в первый игровой день мундиалей, в которых дважды сыграли вничью и потерпели 5 поражений.

Вспомним, как играла сборная Мексики в первый игровой день на чемпионатах мира.

Матчи сборной Мексики в первый игровой день на чемпионатах мира