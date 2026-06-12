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  4. Мексика впервые за 96 лет победила в матче стартового игрового дня на ЧМ
Чемпионат мира
12 июня 2026, 12:51 | Обновлено 12 июня 2026, 13:18
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0

Мексика впервые за 96 лет победила в матче стартового игрового дня на ЧМ

Вспомним, как играли мексиканцы на чемпионатах мира в первый игровой день

12 июня 2026, 12:51 | Обновлено 12 июня 2026, 13:18
280
0
Мексика впервые за 96 лет победила в матче стартового игрового дня на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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Впервые за 96 лет! Сборная Мексики с восьмой попытки победила в первый игровой день на чемпионатах мира.

Произошло это в матче-открытии мирового первенства 2026 против сборной ЮАР (2:0).

До этого дня мексиканцы принимали участие в 7 поединках, которые состоялись в первый игровой день мундиалей, в которых дважды сыграли вничью и потерпели 5 поражений.

Вспомним, как играла сборная Мексики в первый игровой день на чемпионатах мира.

Матчи сборной Мексики в первый игровой день на чемпионатах мира

  • 2026: ЮАР – 2:0
  • 2010: ЮАР – 1:1
  • 1970: СССР – 0:0
  • 1962: Бразилия – 0:2
  • 1958: Швеция – 0:3
  • 1954: Бразилия – 0:5
  • 1950: Бразилия – 0:4
  • 1930: Франция – 1:4
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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