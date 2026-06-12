Мексика впервые за 96 лет победила в матче стартового игрового дня на ЧМ
Вспомним, как играли мексиканцы на чемпионатах мира в первый игровой день
Впервые за 96 лет! Сборная Мексики с восьмой попытки победила в первый игровой день на чемпионатах мира.
Произошло это в матче-открытии мирового первенства 2026 против сборной ЮАР (2:0).
До этого дня мексиканцы принимали участие в 7 поединках, которые состоялись в первый игровой день мундиалей, в которых дважды сыграли вничью и потерпели 5 поражений.
Вспомним, как играла сборная Мексики в первый игровой день на чемпионатах мира.
Матчи сборной Мексики в первый игровой день на чемпионатах мира
- 2026: ЮАР – 2:0
- 2010: ЮАР – 1:1
- 1970: СССР – 0:0
- 1962: Бразилия – 0:2
- 1958: Швеция – 0:3
- 1954: Бразилия – 0:5
- 1950: Бразилия – 0:4
- 1930: Франция – 1:4
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