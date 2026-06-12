Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хильберто Мора побил рекорд Мануэля Росаса 96-летней давности
Чемпионат мира
12 июня 2026, 11:35 | Обновлено 12 июня 2026, 11:39
224
0

Хильберто Мора побил рекорд Мануэля Росаса 96-летней давности

17-летний мексиканец стал самым молодым североамериканцем в истории мундиалей

12 июня 2026, 11:35 | Обновлено 12 июня 2026, 11:39
224
0
Хильберто Мора побил рекорд Мануэля Росаса 96-летней давности
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Полузащитник сборной Мексики Хильберто Мора стал самым молодым игроком из Северной и Центральной Америки, выступавшим в финальных турнирах чемпионатов мира. Матч против ЮАР он провел в 17 лет 240 дней. Прежний рекорд, установленный соотечественником Мануэлем Росасом еще на ЧМ-1930, Мора превзошел на 212 дней.

К слову, в более юном возрасте дебютировали на мундиалях только пять игроков - североирландец Норман Уайтсайд, камерунцы Самуэль Это'о и Саломон Олембе, нигериец Феми Опабунми и бразилец Пеле.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

По теме:
Мексика впервые за 96 лет победила в матче стартового игрового дня на ЧМ
Южная Корея обыгрывает европейские сборные с 2018 года! Кого победили?
Корея в топ-7 по голам на ЧМ, забитых вышедшими на замену игроками
цифры и факты Хильберто Мора Мнение эксперта ЧМ-2026 по футболу
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер нашел усиление перед Лигой чемпионов. Трансфер топ-таланта
Футбол | 12 июня 2026, 11:22 10
Шахтер нашел усиление перед Лигой чемпионов. Трансфер топ-таланта
Шахтер нашел усиление перед Лигой чемпионов. Трансфер топ-таланта

Тете может перейти в украинский клуб

Утренний камбек. Южная Корея обыграла Чехию в Гвадалахаре
Футбол | 12 июня 2026, 06:59 7
Утренний камбек. Южная Корея обыграла Чехию в Гвадалахаре
Утренний камбек. Южная Корея обыграла Чехию в Гвадалахаре

Европейская сборная подготовила качественно только стандарты

Черноморец подписал контракты с опытным хавбеком и воспитанником Динамо
Футбол | 12.06.2026, 12:07
Черноморец подписал контракты с опытным хавбеком и воспитанником Динамо
Черноморец подписал контракты с опытным хавбеком и воспитанником Динамо
Тупчий пояснил победу Украины над Китаем в ЛН, ответив Плотницкому
Волейбол | 11.06.2026, 18:13
Тупчий пояснил победу Украины над Китаем в ЛН, ответив Плотницкому
Тупчий пояснил победу Украины над Китаем в ЛН, ответив Плотницкому
Легендарный Майкл Баффер отреагировал на скандал в бою Усик – Верховен
Бокс | 12.06.2026, 05:26
Легендарный Майкл Баффер отреагировал на скандал в бою Усик – Верховен
Легендарный Майкл Баффер отреагировал на скандал в бою Усик – Верховен
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЗИНЧЕНКО: «Он лично мне позвонил. Трудно сказать «нет» такому клубу»
ЗИНЧЕНКО: «Он лично мне позвонил. Трудно сказать «нет» такому клубу»
10.06.2026, 09:35 4
Футбол
Поражение в стартовом матче Лиги наций. Украина уступила чемпиону Азии
Поражение в стартовом матче Лиги наций. Украина уступила чемпиону Азии
10.06.2026, 16:30 12
Волейбол
Стартует чемпионат мира 2026. Состав групп и календарь матчей
Стартует чемпионат мира 2026. Состав групп и календарь матчей
11.06.2026, 20:00 14
Футбол
Сенсационный вариант. Трубин может заменить чемпиона мира в АПЛ
Сенсационный вариант. Трубин может заменить чемпиона мира в АПЛ
11.06.2026, 08:15 11
Футбол
Южная Корея – Чехия – 2:1. Огненный второй тайм. Видео голов и обзор матча
Южная Корея – Чехия – 2:1. Огненный второй тайм. Видео голов и обзор матча
12.06.2026, 07:22 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отреагировало на переход Караваева в Шахтер
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отреагировало на переход Караваева в Шахтер
10.06.2026, 19:26 11
Футбол
Реал принял решение по Лунину после прихода Моуриньо
Реал принял решение по Лунину после прихода Моуриньо
11.06.2026, 08:30 9
Футбол
Украина обыграла Китай и одержала первую победу в Лиге наций
Украина обыграла Китай и одержала первую победу в Лиге наций
11.06.2026, 13:30 14
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем