Хильберто Мора побил рекорд Мануэля Росаса 96-летней давности

Полузащитник сборной Мексики Хильберто Мора стал самым молодым игроком из Северной и Центральной Америки, выступавшим в финальных турнирах чемпионатов мира. Матч против ЮАР он провел в 17 лет 240 дней. Прежний рекорд, установленный соотечественником Мануэлем Росасом еще на ЧМ-1930, Мора превзошел на 212 дней.

К слову, в более юном возрасте дебютировали на мундиалях только пять игроков - североирландец Норман Уайтсайд, камерунцы Самуэль Это'о и Саломон Олембе, нигериец Феми Опабунми и бразилец Пеле.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ