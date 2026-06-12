Чемпионат мира12 июня 2026, 11:35 | Обновлено 12 июня 2026, 11:39
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Хильберто Мора побил рекорд Мануэля Росаса 96-летней давности
17-летний мексиканец стал самым молодым североамериканцем в истории мундиалей
12 июня 2026, 11:35 | Обновлено 12 июня 2026, 11:39
224
0
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Полузащитник сборной Мексики Хильберто Мора стал самым молодым игроком из Северной и Центральной Америки, выступавшим в финальных турнирах чемпионатов мира. Матч против ЮАР он провел в 17 лет 240 дней. Прежний рекорд, установленный соотечественником Мануэлем Росасом еще на ЧМ-1930, Мора превзошел на 212 дней.
К слову, в более юном возрасте дебютировали на мундиалях только пять игроков - североирландец Норман Уайтсайд, камерунцы Самуэль Это'о и Саломон Олембе, нигериец Феми Опабунми и бразилец Пеле.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
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