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  4. ВИДЕО. Первые слова Пищура после перехода в Жирону
Испания
12 июня 2026, 13:14 |
622
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ВИДЕО. Первые слова Пищура после перехода в Жирону

Александр сразу обратился к болельщикам

12 июня 2026, 13:14 |
622
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ВИДЕО. Первые слова Пищура после перехода в Жирону
ФК Жирона. Александр Пищур
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12 июня 2026 года каталонский клуб «Жирона» официально объявил о подписании украинского нападающего венгерского «Дьёра» Александра Пищура.

21-летний футболист сразу обратился к болельщикам команды, записав короткое видео на английском языке:

«Привет, фанаты! Я очень рад быть здесь. Вперед, «Жирона»!

В сезоне 2025/26 Александр Пищур провел 36 матчей на клубном уровне, отличившись 5 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 350 тысяч евро.

ВИДЕО. Первые слова Пищура после перехода в Жирону

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Дмитрий Вус Источник: ФК Жирона
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