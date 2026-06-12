12 июня 2026 года каталонский клуб «Жирона» официально объявил о подписании украинского нападающего венгерского «Дьёра» Александра Пищура.

21-летний футболист сразу обратился к болельщикам команды, записав короткое видео на английском языке:

«Привет, фанаты! Я очень рад быть здесь. Вперед, «Жирона»!

В сезоне 2025/26 Александр Пищур провел 36 матчей на клубном уровне, отличившись 5 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 350 тысяч евро.

ВИДЕО. Первые слова Пищура после перехода в Жирону