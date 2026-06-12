ВИДЕО. Первые слова Пищура после перехода в Жирону
Александр сразу обратился к болельщикам
12 июня 2026 года каталонский клуб «Жирона» официально объявил о подписании украинского нападающего венгерского «Дьёра» Александра Пищура.
21-летний футболист сразу обратился к болельщикам команды, записав короткое видео на английском языке:
«Привет, фанаты! Я очень рад быть здесь. Вперед, «Жирона»!
В сезоне 2025/26 Александр Пищур провел 36 матчей на клубном уровне, отличившись 5 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 350 тысяч евро.
ВИДЕО. Первые слова Пищура после перехода в Жирону
Ens veiem aviat sobre la gespa! pic.twitter.com/s5y09b3nIl— Girona FC (@GironaFC) June 12, 2026
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