ЧМ-2026. Матчи 1-го тура, 12 июня. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Вечером 12 июня проходят матчи чемпионата мира 2026.

Смотрите видеотрансляцию поединков 1-го тура мундиаля.

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Мундиаль впервые в истории принимают сразу три страны – США, Канада и Мексика.

12 июня в 22:00 сборная Канады в Торонто в стартовом поединке группы B сыграет против команды Боснии и Герцеговины.

Матч группы D между сборными США и Парагвая состоится в Инглвуде (штат Калифорния) 13 июня в 04:00 по киевскому времени.

48 сборных разделены на 12 групп по 4 команды. Из группового этапа по две лучшие (плюс 8 по рейтингу третьих мест) выйдут в плей-офф, который начнется с 1/16 финала в конце июня.

Чемпионат мира 2026 по футболу

1-й тур, 12 июня 2026

12.06.26. 22:00. Канада – Босния и Герцеговина

13.06.26. 04:00. США – Парагвай

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO

Состав групп финального раунда ЧМ-2026

🔹 Группа A: Мексика (3 очка), Южная Корея (3), Чехия (0), ЮАР (0)

🔹 Группа B: Канада, Босния и Герцеговина, Катар, Швейцария

🔹 Группа C: Бразилия, Марокко, Гаити, Шотландия

🔹 Группа D: США, Парагвай, Австралия, Турция

🔹 Группа E: Германия, Кюрасао, Кот-д’Ивуар, Эквадор

🔹 Группа F: Нидерланды, Япония, Швеция, Тунис

🔹 Группа G: Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия

🔹 Группа H: Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия, Уругвай

🔹 Группа I: Франция, Сенегал, Ирак, Норвегия

🔹 Группа J: Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания

🔹 Группа K: Португалия, ДР Конго, Узбекистан, Колумбия

🔹 Группа L: Англия, Хорватия, Гана, Панама

12.06.26. 22:00. Канада – Босния и Герцеговина

13.06.26. 04:00. США – Парагвай