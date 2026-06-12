ЧМ-2026. Матчи 1-го тура, 12 июня. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 12 июня видеотрансляцию матчей чемпионата мира 2026
Вечером 12 июня проходят матчи чемпионата мира 2026.
Смотрите видеотрансляцию поединков 1-го тура мундиаля.
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Мундиаль впервые в истории принимают сразу три страны – США, Канада и Мексика.
12 июня в 22:00 сборная Канады в Торонто в стартовом поединке группы B сыграет против команды Боснии и Герцеговины.
Матч группы D между сборными США и Парагвая состоится в Инглвуде (штат Калифорния) 13 июня в 04:00 по киевскому времени.
48 сборных разделены на 12 групп по 4 команды. Из группового этапа по две лучшие (плюс 8 по рейтингу третьих мест) выйдут в плей-офф, который начнется с 1/16 финала в конце июня.
Чемпионат мира 2026 по футболу
1-й тур, 12 июня 2026
- 12.06.26. 22:00. Канада – Босния и Герцеговина
- 13.06.26. 04:00. США – Парагвай
Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO
Состав групп финального раунда ЧМ-2026
🔹 Группа A: Мексика (3 очка), Южная Корея (3), Чехия (0), ЮАР (0)
🔹 Группа B: Канада, Босния и Герцеговина, Катар, Швейцария
🔹 Группа C: Бразилия, Марокко, Гаити, Шотландия
🔹 Группа D: США, Парагвай, Австралия, Турция
🔹 Группа E: Германия, Кюрасао, Кот-д’Ивуар, Эквадор
🔹 Группа F: Нидерланды, Япония, Швеция, Тунис
🔹 Группа G: Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия
🔹 Группа H: Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия, Уругвай
🔹 Группа I: Франция, Сенегал, Ирак, Норвегия
🔹 Группа J: Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания
🔹 Группа K: Португалия, ДР Конго, Узбекистан, Колумбия
🔹 Группа L: Англия, Хорватия, Гана, Панама
12.06.26. 22:00. Канада – Босния и Герцеговина
13.06.26. 04:00. США – Парагвай
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