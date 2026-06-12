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Чемпионат мира
12 июня 2026, 09:27 |
371
0

Форвард, который перенес перелом черепа, впервые забил на чемпионате мира

Рауль Хименес мог завязать с футболом, но спустя шесть лет помог Мексике победить на ЧМ-2026

12 июня 2026, 09:27 |
371
0
Форвард, который перенес перелом черепа, впервые забил на чемпионате мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Рауль Хименес
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В четверг, 11 июня, состоялся первый матч чемпионата мира, в котором встретились сборные Мексики и ЮАР. Один из организаторов турнира одержал уверенную победу со счетом 2:0.

Второй гол в составе мексиканской сборной забил форвард Рауль Хименес, который впервые в своей карьере отметился результативным ударом на чемпионате мира.

Опытный 35-летний нападающий, который шесть лет назад перенес ужасную травму – перелом черепа – позволил своей команде набрать важные три балла и серьезно улучшить шансы Мексики на выход в плей-офф.

В ноябре 2020-го Хименес сломал череп в результате столкновения с защитником лондонского «Арсенала» Давидом Луисом в матче английской Премьер-лиги, после чего был экстренно доставлен в больницу.

После операции врачи признавались, что последствия могли оказаться гораздо серьезнее, а тот факт, что Хименес смог вернуться на футбольное поле спустя девять месяцев, стал настоящим чудом.

В июле 2023 года Хименес покинул «Вулверхэмптон», цвета которого защищал почти пять лет (с перерывом), и присоединился к «Фулхэму».

После чемпионата мира мексиканец на правах свободного агента вернется в расположение «волков», с которыми подписал контракт на два года

ВИДЕО. Ужасная травма Рауля Хименеса в матче Премьер-лиги шесть лет назад

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ЧМ-2026 по футболу сборная Мексики по футболу сборная ЮАР по футболу Рауль Хименес
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
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