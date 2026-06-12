Калюжный может покинуть Металлист 1925. Интерес от украинского гранда

Донецкий «Шахтер» вернулся к варианту с подписанием полузащитника «Металлиста 1925» Ивана Калюжного.

По информации инсайдера Игоря Бурбаса, хавбек харьковского клуба находится в сфере интересов «горняков», хотя предметных переговоров между клубами пока нет.

Сообщается, что в контракте футболиста прописана клаусула в размере 4 миллионов евро. В случае готовности заплатить эту сумму «Шахтеру» не придется вести отдельные переговоры с «Металлистом 1925».

Впрочем, в донецком клубе пока не уверены, стоит ли активировать пункт о выкупе игрока. По данным источника, внутри «Шахтера» вероятность этого трансфера оценивают как невысокую.

Напомним, Калюжный является воспитанником киевского «Динамо», но за первую команду столичного клуба не выступал. В последнее время полузащитник привлек внимание благодаря стабильным выступлениям в составе «Металлиста 1925» и вызовам в сборную Украины.