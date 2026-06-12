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Украина. Премьер лига
12 июня 2026, 09:45 | Обновлено 12 июня 2026, 09:54
3054
8

Калюжный может покинуть Металлист 1925. Интерес от украинского гранда

Футболист может перейти в «Шахтер»

12 июня 2026, 09:45 | Обновлено 12 июня 2026, 09:54
3054
8 Comments
Калюжный может покинуть Металлист 1925. Интерес от украинского гранда
УАФ. Иван Калюжный
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Донецкий «Шахтер» вернулся к варианту с подписанием полузащитника «Металлиста 1925» Ивана Калюжного.

По информации инсайдера Игоря Бурбаса, хавбек харьковского клуба находится в сфере интересов «горняков», хотя предметных переговоров между клубами пока нет.

Сообщается, что в контракте футболиста прописана клаусула в размере 4 миллионов евро. В случае готовности заплатить эту сумму «Шахтеру» не придется вести отдельные переговоры с «Металлистом 1925».

Впрочем, в донецком клубе пока не уверены, стоит ли активировать пункт о выкупе игрока. По данным источника, внутри «Шахтера» вероятность этого трансфера оценивают как невысокую.

Напомним, Калюжный является воспитанником киевского «Динамо», но за первую команду столичного клуба не выступал. В последнее время полузащитник привлек внимание благодаря стабильным выступлениям в составе «Металлиста 1925» и вызовам в сборную Украины.

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Иван Калюжный трансферы УПЛ трансферы Шахтер Донецк Металлист 1925
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 8
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Бабло Шахтаря ,як завжди переможе
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+2
Не зовсім підходе під стиль Шахтаря, Желізко чи Шевченко більше підійшли б, а ще в молодіжці Металіста є Кондратюк який трохи нагадую Калюжного (зовні і по стилю гри).
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+1
Якщо Трампу уберуть, кріпта рухне... От тоді і піде Калюжний... А зараз - форева! Ліга чампіонів та межгалактичний кубок!
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0
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Калюжного припинили викликати в збірну тому,що він не грає в гранді,а із грнда не викликатимуть тому,що він через бразіл зовсім грати не буде. Звістно жартую,адже в кожному жарті...
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0
Это маловероятно. Калюжный нестабилен и карточкоопасен.
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0
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