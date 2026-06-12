Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известный бомбардир шокировал своим решением играть за Шахтер
Украина. Премьер лига
12 июня 2026, 07:02 |
2042
1

Известный бомбардир шокировал своим решением играть за Шахтер

Траоре решил продолжить выступления за «горняков»

12 июня 2026, 07:02 |
2042
1 Comments
Известный бомбардир шокировал своим решением играть за Шахтер
ФК Шахтер. Лассина Траоре
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Нападающий «Шахтера» Лассина Траоре рассказал, почему после начала полномасштабной войны решил вернуться в Украину, в отличие от других легионеров клуба. Игрок шокировал этим решением свою семью, которая была против этого.

«Это было решение сердца. Я многим обязан «Шахтеру». Клуб всегда относился ко мне очень хорошо, особенно когда я получил травму. Я всегда мог на них рассчитывать, поэтому не сомневался.

Если клуб поддерживал меня в трудный период, то я хотел быть рядом, когда им тоже непросто. Я хотел вернуться и достичь еще чего-то вместе с командой.

Мама и моя возлюбленная были против того, чтобы я играл здесь во время войны, ведь они переживали. Но со временем они поняли мою позицию и приняли ее», – сказал Траоре.

По теме:
ВИДЕО. В сети показали яхту Рината Ахметова. Ее стоимость впечатляет
Флуминенсе не хочет торговаться по форварду, который нужен Шахтеру
Двое бывших футболистов Полесья заключили новые контракты с Черноморцем
Шахтер Донецк Лассина Траоре Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: goal.pl
Оцените материал
(25)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ-2026. Группа А: хозяева турнира и сплошные коты в мешке
Футбол | 11 июня 2026, 12:09 7
ЧМ-2026. Группа А: хозяева турнира и сплошные коты в мешке
ЧМ-2026. Группа А: хозяева турнира и сплошные коты в мешке

В этом квартете сойдутся сборные Мексики, ЮАР, Южной Кореи и Чехии

ПСЖ получил официальное предложение по Забарному. Известна сумма
Футбол | 11 июня 2026, 08:43 11
ПСЖ получил официальное предложение по Забарному. Известна сумма
ПСЖ получил официальное предложение по Забарному. Известна сумма

Украинца может подписать «Ливерпуль»

Реал принял решение по Лунину после прихода Моуриньо
Футбол | 11.06.2026, 08:30
Реал принял решение по Лунину после прихода Моуриньо
Реал принял решение по Лунину после прихода Моуриньо
Определена судьба Абрамовича после отказа передавать деньги Украине
Футбол | 12.06.2026, 05:02
Определена судьба Абрамовича после отказа передавать деньги Украине
Определена судьба Абрамовича после отказа передавать деньги Украине
Эвертон решил усложнить жизнь Миколенко в команде
Футбол | 11.06.2026, 22:22
Эвертон решил усложнить жизнь Миколенко в команде
Эвертон решил усложнить жизнь Миколенко в команде
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
І більше за все яку мені платить зарплату Шахтар 
Ответить
+2
Популярные новости
Динамо выступило против Шахтера и Полесья
Динамо выступило против Шахтера и Полесья
10.06.2026, 11:12 52
Футбол
Забарный принял резонансное решение относительно будущего. ПСЖ отреагировал
Забарный принял резонансное решение относительно будущего. ПСЖ отреагировал
11.06.2026, 05:32 1
Футбол
Динамо нашло замену Бленуце и Герреро, которые покинут клуб
Динамо нашло замену Бленуце и Герреро, которые покинут клуб
10.06.2026, 11:44 21
Футбол
Плотницкий объяснил поражение Украины от Японии на старте Лиги наций
Плотницкий объяснил поражение Украины от Японии на старте Лиги наций
10.06.2026, 18:04 3
Волейбол
Поражение в стартовом матче Лиги наций. Украина уступила чемпиону Азии
Поражение в стартовом матче Лиги наций. Украина уступила чемпиону Азии
10.06.2026, 16:30 12
Волейбол
«Они все смеялись». Президент WBC выступил с официальным решением по Усику
«Они все смеялись». Президент WBC выступил с официальным решением по Усику
11.06.2026, 09:22 1
Бокс
Довбик пакует чемоданы. Осталось решить один вопрос
Довбик пакует чемоданы. Осталось решить один вопрос
10.06.2026, 08:54 16
Футбол
Снигур совершила камбек после перерыва и вышла в четвертьфинал Хертогенбоса
Снигур совершила камбек после перерыва и вышла в четвертьфинал Хертогенбоса
11.06.2026, 14:36 23
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем