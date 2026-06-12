Известный бомбардир шокировал своим решением играть за Шахтер

Нападающий «Шахтера» Лассина Траоре рассказал, почему после начала полномасштабной войны решил вернуться в Украину, в отличие от других легионеров клуба. Игрок шокировал этим решением свою семью, которая была против этого.

«Это было решение сердца. Я многим обязан «Шахтеру». Клуб всегда относился ко мне очень хорошо, особенно когда я получил травму. Я всегда мог на них рассчитывать, поэтому не сомневался.

Если клуб поддерживал меня в трудный период, то я хотел быть рядом, когда им тоже непросто. Я хотел вернуться и достичь еще чего-то вместе с командой.

Мама и моя возлюбленная были против того, чтобы я играл здесь во время войны, ведь они переживали. Но со временем они поняли мою позицию и приняли ее», – сказал Траоре.